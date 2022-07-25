«Единая Россия» запустила фотоконкурс к 85-летию Алтайского края

Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие жители Алтайского края. Для этого нужно до 25 сентября прислать на электронную почту partproekt22@gmail.com одну или несколько фотографий с пометкой «конкурс «Алтай в объективе» в соответствии с тремя номинациями:
- «Историческое место» (на фотографиях должны быть изображены места, связанные со значимыми событиями в истории Алтайского края).
- «Природа моими глазами» (фотографии должны быть посвящены уникальной природе, интересным местам, необычным природным явлениям, заповедным территориям, объектам животного мира Алтайского края).
- «Малая родина славится…» (фотографии должны отображать культуру и традиции народов, живущих в крае, места и события, связанные с его выдающимися жителями).
При желании можно сопроводить свои работы краткими описаниями.
Выбирать лучшие фотографии до 9 октября будут жители Алтайского края в ходе онлайн голосования (информация об этом появится дополнительно). Итоги партия опубликует на своем сайте и в социальных сетях. Лучшие фотографии будут представлены в электронном фотоальбоме, посвященном 85-летию Алтайского края. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут отмечены региональным отделением «Единой России». Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать из Положения.
-Мы приглашаем к участию в фотоконкурсе взрослых и детей, не предъявляем особых требований к качеству работ, потому что хотим в первую очередь развить интерес к уникальной природе и богатой культуре Алтая, внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать творческих земляков. Благодаря конкурсу вместе мы создадим фотоальбом, который будет доступен для всех и станет нашим общим подарком Алтайскому краю, — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Гладких.
*Организатор Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ОГРН 1022200533838)
**Сроки с 25 июля по 25 сентября 2022 г.