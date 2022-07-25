«Единая Россия» запустила фотоконкурс к 85-летию Алтайского края

Профессионалы и любители могут принять участие в конкурсе фотографии «Алтай в объективе», который проводит с 25 июля по 25 сентября региональное отделение партии «Единая Россия».

Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие жители Алтайского края. Для этого нужно до 25 сентября прислать на электронную почту partproekt22@gmail.com одну или несколько фотографий с пометкой «конкурс «Алтай в объективе» в соответствии с тремя номинациями:

«Историческое место» ( на фотографиях должны быть изображены места , связанные со значимыми событиями в истории Алтайского края).

на фотографиях должны быть изображены места связанные со значимыми событиями в истории Алтайского края). «Природа моими глазами» ( фотографии должны быть посвящены уникальной природе , интересным местам , необычным природным явлениям , заповедным территориям , объектам животного мира Алтайского края).

фотографии должны быть посвящены уникальной природе интересным местам необычным природным явлениям заповедным территориям объектам животного мира Алтайского края). «Малая родина славится…» ( фотографии должны отображать культуру и традиции народов , живущих в крае , места и события , связанные с его выдающимися жителями).

При желании можно сопроводить свои работы краткими описаниями.

Выбирать лучшие фотографии до 9 октября будут жители Алтайского края в ходе онлайн голосования (информация об этом появится дополнительно). Итоги партия опубликует на своем сайте и в социальных сетях. Лучшие фотографии будут представлены в электронном фотоальбоме, посвященном 85-летию Алтайского края. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, будут отмечены региональным отделением «Единой России». Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать из Положения.

-Мы приглашаем к участию в фотоконкурсе взрослых и детей, не предъявляем особых требований к качеству работ, потому что хотим в первую очередь развить интерес к уникальной природе и богатой культуре Алтая, внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать творческих земляков. Благодаря конкурсу вместе мы создадим фотоальбом, который будет доступен для всех и станет нашим общим подарком Алтайскому краю, — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Гладких.