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1 сентября
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Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 3 млн рублей

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2018 года подали около 70 инициатив для повышения эффективности производственных процессов. Экономический эффект превысил 3 миллиона рублей.

Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 3 млн рублей
Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 3 млн рублей
Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс"

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на Алтай-Коксе с 2014 года. Каждый работник может разработать предложение по оптимизации работы агрегатов, снижению энергозатрат, повышению качества продукции, улучшению условий труда и получить за него премию. Если внедрение идеи приносит значительный экономический эффект, то автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

Большая часть инициатив (50%) в первом полугодии 2018 года нацелена на оптимизацию работы оборудования, снижение расходов. Более 30% - на повышение энергоэффективности, 10% - на улучшение условия труда, и столько же — на сокращение времени технологических операций.

В разработке инициатив участвуют сотрудники всех подразделений. Самые активные — работники электроцеха, которые в этом году внесли более 20% предложений. Например, слесарь цеха автоматизации Сергей Мылтусов модернизировал процесс проверки газоанализаторов коксового цеха. В результате трудозатраты снизились в три раза. Сотрудники электроцеха Павел Малаханов и Алексей Водзинский создали электрическую схему для автоматического запуска конденсаторных установок, что позволяет экономить до 24 тыс. кВт*ч электроэнергии в год.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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