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Жизнь
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Эфирное чаепитие. Как провести осенний вечер с пользой

Официальное представительство австрийской компании «STYX NATURCOSMETIC» в Барнауле приглашает на встречу с ароматерапевтом Еленой Губенко, которая состоится 14 ноября.

Фото: «STYX NATURCOSMETIC»

На встрече вы: проведёте осенний хмурый вечер в приятной компании, погрузитесь в мир эфирных масел, узнаете тонкости их применения и, конечно, попробуете.

В программе:

  • Как изучать запахи самостоятельно?
  • Обучение чтению пиктограмм на упаковках.
  • Внутреннее применение эфирных масел: за и против.
  • Эфирное чаепитие.

Мы поговорим об ароматерапии, о том, как применять природные эликсиры в повседневности и не только. Сделаем первый шаг к тому, чтобы стать «эфирными сомелье» и научиться различать мажорные и минорные ароматические компоненты.

Елена Губенко поделится со слушателями множеством полезных советов. Не пропустите! Это будет феерично.

Бонус: всем участникам предоставляется дополнительная скидка на продукцию — 10%.

Дата: 14 ноября с 17:00 до 19:00.

Адрес: ул. Пролетарская, 131, оф.211 /2этаж/

Стоимость участия 300 рублей.

Запись по телефонам: 8 (3852)200−649; +7 913 246 3256; +7 960 958 7174

Официальный представитель компании «STYX NATURCOSMETIC» в Алтайском крае

Адрес: ул. Пролетарская, 131, оф.211 /2этаж/
Телефон: +7 (3852) 200−649
Сайт: www.styx-barnaul.ru
Инстаграм: @styxbarnaul

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