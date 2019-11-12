Эфирное чаепитие. Как провести осенний вечер с пользой

На встрече вы: проведёте осенний хмурый вечер в приятной компании, погрузитесь в мир эфирных масел, узнаете тонкости их применения и, конечно, попробуете.
В программе:
- Как изучать запахи самостоятельно?
- Обучение чтению пиктограмм на упаковках.
- Внутреннее применение эфирных масел: за и против.
- Эфирное чаепитие.
Мы поговорим об ароматерапии, о том, как применять природные эликсиры в повседневности и не только. Сделаем первый шаг к тому, чтобы стать «эфирными сомелье» и научиться различать мажорные и минорные ароматические компоненты.
Елена Губенко поделится со слушателями множеством полезных советов. Не пропустите! Это будет феерично.
Бонус: всем участникам предоставляется дополнительная скидка на продукцию — 10%.
Дата: 14 ноября с 17:00 до 19:00.
Адрес: ул. Пролетарская, 131, оф.211 /2этаж/
Стоимость участия 300 рублей.
Запись по телефонам: 8 (3852)200−649; +7 913 246 3256; +7 960 958 7174
Адрес: ул. Пролетарская, 131, оф.211 /2этаж/
Телефон: +7 (3852) 200−649
Сайт: www.styx-barnaul.ru
Инстаграм: @styxbarnaul