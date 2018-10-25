Стоит ли «сотый» бензин своих денег? Вердикт авторитетных автолюбителей Барнаула

С августа на АЗС сети « Газпромнефть » в Барнауле начали продавать бензин G-Drive с октановым числом 100. Мы разобрались, зачем нужно это топливо, есть ли в нем присадки и как оно влияет на мотор. Также мы протестировали бензин с владельцами уникального Ford Mustang, ультраэкономичного VW Jetta и самого быстрого в Сибири Harley Davidson Sportster.

Часть I. Теоретическая

1. Зачем нужен бензин с октановым числом 100? Применение бензинов с высоким октановым числом оправдано по двум причинам. Во-первых, каждый водитель сталкивается с режимами движения, в которых вероятность детонации повышена, объясняет технический эксперт международной компании APL Павел Карташов. Например, езда с большими нагрузками: подъем, разгон и т.д. В этих условиях высокооктановый бензин позволит двигателю работать мягче. Павел Карташов,

технический эксперт международной компании APL: Вторая причина, по которой полезно применять высокооктановый бензин заключается в том, что все двигатели имеют в камере сгорания отложения, которые появляются после 15 000−25 000 км пробега. Они существенно меняют условия сгорания топлива и способствуют возникновению детонации. В принципе, для двигателей с пробегом в отрасли существует своего рода консенсус: рекомендуется применять бензин с повышенным на 3−5- и более единиц октановым числом.

2. В какие автомобили можно заливать такой бензин? Определить это легко: если в паспорте авто или на топливном лючке указано верхнее ограничение по величине октанового числа (например, «от АИ-92 до АИ-98»), то такому автомобилю бензин АИ-100 не подходит. Если «потолок» не указан — можно смело заправляться «соткой», даже если рекомендован АИ-92.

Стоит ли «сотый» бензин своих денег? Вердикт автолюбителей. Анна Зайкова

3. Можно ли смешивать G-Drive 100 с другими марками бензинов? Да. В баке получится топливо с промежуточным октановым числом. Например, если к половине бака с АИ-95 залить столько же G-Drive-100, получится бензин с октановым числом около 97.

4. Могут ли от такого топлива прогореть клапана? Если клапана отрегулированы правильно и машина эксплуатируется в нормальном режиме, то никакой опасности прогара клапанов с высокооктановым бензином нет. Это подтвердили испытания в Южно-Уральском госуниверситете. Весной 2018 специалисты вуза тестировали G-Drive 100 на самом популярном отечественном двигателе ВАЗ-21114 (устанавливается на большинство моделей Lada). Выяснилось: топливо действительно защищает мотор от детонации;

снижается расход топлива;

образуется меньше нагара , чем после сжигания других бензинов;

чем после сжигания других бензинов; догорания бензина в выпускном коллекторе не происходит.

Стоит ли «сотый» бензин своих денег? Вердикт автолюбителей. Анна Зайкова

5. Где и как выпускают бензин с октановым числом 100? «Газпром нефть» изготавливает его на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Топливо выпускают без октаноповышающих присадок. На заводе провели глубокую модернизацию и добиваются столь высокого октанового числа исключительно благодаря глубокой переработке нефти, объяснили в компании.

Часть II. Практическая

В гараже управляющего «Парком спорта» Алексея Трофимова — пожалуй, самый эксклюзивный автомобиль в Барнауле. Это Ford Mustang Iacocca 45th Anniversary Edition. Редкость не только для России — даже для Америки. К юбилею легендарной модели в США вручную собрали всего 45 экземпляров, и в один из них мы залили полный бак G-Drive 100.

Под капотом Ford Mustang — 4,6-литровый V8 мощностью более 400 л.с. Расход топлива — до 20 литров на 100 км. Как он поведет себя на новом топливе? Мы дали возможность Алексею протестировать бензин в разных режимах.

Алексей Трофимов. Анна Зайкова

Алексей Трофимов,

управляющий «Парком спорта» и комплексом открытых бассейнов «Пляж»:

Я проехал около 150 км по трассе и в городе. Однозначно разница с бензином АИ-95 ощущается. «Мустанг» прибавил в динамике, хотя он и так достаточно быстрый. Для чистоты эксперимента залил G-Drive 100 в другой авто — «Ауди», тоже с турбомотором. И опять изменения налицо: динамика очень порадовала, машина стала заметно шустрее, и в смешанном цикле, и в городе, и на трассе. Расход снизился на 1,5 литра. Автомобиль как будто раскрыл весь свой потенциал. Вот чего не хватало!

Алексей говорит, что последние несколько лет заправляется на АЗС сети «Газпромнефть». Ему удобно расположение станций и нравится ассортимент магазинов и кафе при АЗС. «Вердикт простой: теперь по возможности буду заправлять G-Drive 100», — говорит Трофимов.

Стоит ли «сотый» бензин своих денег? Вердикт автолюбителей. Анна Зайкова

Следующий участник тест-драйва — Станислав Филатов, также известный в сети как MATADOR_GT. Он фотографирует и снимает на видео различные автомобили Барнаула, а также ведет автомобильный паблик, на который подписаны 10 тыс. человек. Кроме того, Станислав не раз был соорганизатором и участником различных автосоревнований в городе.

Станислав ездит на VW Jetta. Рекомендуемое топливо в его автомобиль — не ниже АИ-98.

Филатов ездит на Jetta почти год и поражается ее экономичности. Недавно он вернулся с путешествия на Урал. За всю поездку протяженностью более 5 тыс. км по трассам и городам средний расход топлива получился 5 с небольшим литров на 100 км. Можно ли сократить этот показатель с G-Drive 100?

Станислав Филатов. Анна Зайкова

Станислав Филатов,

автолюбитель:

Машина стала более динамичной: лучше тянет в любом диапазоне оборотов. Расход незначительно, но стал меньше — в моем случае это достижение. Я думал, меньше уже не будет. В целом, по всем показателям, которые могут интересовать водителя, на мой взгляд, стало лучше. Конечно, было бы интересно провести полноценные тесты с динамометрическим стендом, пробегами на разных видах топлива и сделать более точные выводы.

Стоит ли переплачивать за G-Drive 100? Станислав считает, что каждый должен решить это после того, как попробует топливо на своем авто. Возможно, для атмосферных моторов давних лет выпуска разницы может и не быть. Но для турбированных и современных атмосферных двигателей качество топлива — довольно важный момент, который будет влиять на возможности автомобиля и ресурс его агрегатов и систем. «И тут вопрос не в том, что разница в цене отобьется, например, уменьшившимся расходом топлива, а в том, что вы получите более качественное топливо для своего автомобиля», — рассуждает участник тест-драйва.

Станислав Филатов. Анна Зайкова

Мы решили испытать новинку не только на автомобилях. Для этого мы пригласили байкера Андрея Аксенова. Он руководит отделом технических экспертиз и оценки в экспертной компании «Экспертком» и подошел к тест-драйву со всей серьезностью, присущей его профессии.

Андрей приехал на АЗС на Harley Davidson Sportster. Аксенов доработал двигатель байка так, что тот ускоряется с 80 до 120 км/ч за 2 секунды. Это самый быстрый Sportster в Сибири. На нем он в 2015 году за 22 часа проехал 1723 км, выполнив таким образом престижный в мотоциклетном мире норматив Iron Butt. В 2018 году Аксенов доехал на своем «Харлее» зимой в -35 градусов до Байкала.

Андрей Аксенов. Анна Зайкова

Байкер оценивал новый бензин не только субъективно, но и по показаниям бортового компьютера. Он учитывал температуру головок цилиндров и топливную эффективность — соотношение объёма потребляемой топливной смеси к объёму двигателя.

Аксенов был настроен критически. У него уже был негативный опыт: однажды он гнал из Приморья Honda Fit и заправил на одной из местных АЗС малолитражку неким премиальным топливом. Результат — расход топлива на трассе поднялся с 6 до 10 литров, а на свечах остался зеленый нагар.

В мотоцикл Аксенов обычно заливает АИ-95. «Стараюсь низкооктановый не лить, — говорит он. — А в наше время 92-й уже низкооктановый».

Во время теста Андрей израсходовал два полных бака G-Drive 100, колесил по городу и по трассе и по итогам испытаний предоставил свое экспертное заключение.

Андрей Аксенов. Анна Зайкова

Андрей Аксенов,

руководитель отдела технических экспертиз и оценки:

Действительно ли бензин имеет более высокое октановое число? Да. Хотя об октановом числе можно сказать только по результатам лабораторных исследований , детонационную стойкость можно определить субъективно. Мотор моего мотоцикла в настоящий момент находится в стадии настройки топливных карт , и мне не удавалось «победить» небольшие детонации в некоторых режимах. Могу точно сказать , что детонации на G-Drive 100 ушли полностью. Действительно ли топливо экологически чище? В моторах на электронном впрыске топлива для гражданской техники используется система «closed loop». Она на основании записанных топливных карт и показаний датчиков в реальном времени рассчитывает количество топлива для более корректной работы двигателя. Один из основных датчиков — лямбда-зонд , или датчик кислорода в выхлопе. Он определяет качество смеси по количеству кислорода на выходе из цилиндра. По определённым показателям можно сказать с уверенностью , что топливо сгорало полнее , и выхлоп был чище. Поднялась ли мощность двигателя? Субъективно — нет. Провести замеры на диностенде в рамках теста мне не удалось. Снизился ли расход топлива? В городском цикле расход незначительно возрос , однако я не готов с уверенностью сказать , что это из-за топлива. Колебания возможны как из-за интенсивности движения и погодно-климатических условий. А вот на трассе при скорости 120 км/ч расход упал примерно на 5−7%.

P.S. Опыт соседей

В Новосибирске новое топливо оценили еще год назад, рассказал руководитель сети АЗС «Газпром нефть» в Алтайском крае Антон Крошин: «У новосибирских автовладельцев был год, чтобы на собственном опыте убедиться в качестве инновационного топлива. В результате число постоянных покупателей нового бензина растет там с каждым месяцем».

Антон Крошин сообщил, что пока G-Drive 100 в Барнауле можно заправить на семи АЗС «Газпромнефть». Скоро новинку будут продавать на всех заправках сети, где сейчас продают бензин G-Drive 98. Посмотреть их адреса можно на карте.