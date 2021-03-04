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Жизнь

В Сибири сын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука жертвы репрессий

Житель Новосибирска Сергей Митюшов обвинил томского общественника Степана Карагодина в дискредитации имени своего отца, бывшего сотрудника НКВД СССР. Причиной конфликта стало расследование, в котором утверждается, что Митюшов-старший принимал участие в убийстве прадеда томича, пишет НГС.

Репрессии в СССР.
Репрессии в СССР.
Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии

Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, в 1930-е годы служившего регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края. В расследовании на сайте Karagodin.org (которое, как уверен новосибирец, ведет именно Денис Карагодин) заявлено, что Алексей Митюшов принимал участие в убийстве: его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.

Как отмечают авторы расследования, эти сведения получены из официальных документов федеральных ведомств.

В своем обращении в полицию Сергей Митюшов указал, что данные, которые приводятся в расследовании, дискредитируют имя его отца.

«В сети Интернет размещены недостоверные сведения в отношении его отца Митюшова А. А., который в период с 1934 по 1939 г. работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края, военнослужащим не являлся», — говорится в документе полиции о проверке.

Заявление было подано в Новосибирске, а Карагодина вызвали на опрос в полицию по месту жительства, в Томске.

Как удалось выяснить РИА «Новости», Карагодин заявил полицейским, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве Степана Карагодина, однако не стал отвечать на вопросы о том, является ли он администратором сайта Karagodin.org и размещал ли на нем информацию о Митюшове. Общественник сослался на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Ранее altapress.ru публиковал трагические истории жителей Алтая, репрессированных в войну по политическим статьям.

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