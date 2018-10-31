Электросетевой комплекс и высшая школа: сотрудничество с дальним прицелом

Благодарственные письма за помощь в организации и активное участие во Всероссийском профориентационном форуме «Карьера.ру» получили специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго».

Мероприятие прошло на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, собрав внушительное количество работодателей ведущих отраслей экономики Алтая и соседних регионов, и не меньшее число потенциальных работников. Локация «Алтайэнерго» пользовалась спросом не только у будущих энергетиков. Работать в крупнейшей электросетевой компании региона стремились и учащиеся факультета информационных технологий, и географы, и даже филологи.

В рамках форума для старшекурсников организовали экскурсии на крупные предприятия краевой столицы. Студенты-энергетики посетили подстанцию 110/10/6 кВ «Ползуново». Для них подобные экскурсии — не разовое мероприятие, а добрая традиция, как и практика в подразделениях компании, и участие в энергоотряде.

Ирина Шмыкова,

заместитель начальника управления трудовых отношений и развития персонала департамента управления персоналом «Алтайэнерго»: