Эвакуация из ТЦ, авария в Барнауле и килограммовые грибы. Что произошло в Алтайском крае 19 августа

- В Барнауле временно перекрыли движение по нечетной стороне проспекта Ленина из-за работ по замене теплосети. В СГК рассказали, как проходят ремонтные работы и сколько продлятся ограничения.
- В Барнауле на проезжей части сбили девушку на улице Власихинская. Предварительно установлено, что 23-летнюю девушку сбил 66-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 111130. В ГИБДД отметили, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора по пешеходному переходу.
- Стало известно, что еще один пенсионер задыхается в мусоре в собственной квартире в Барнауле. По словам жильцов, родственников у дедушки нет. Однако с ним проживают два человека на "неизвестных условиях". Соседи жалуются, что они каждый день пьют алкоголь.
- Жительница Алтайского края срезала гриб весом в 1 кг. Другие грибники находят и чуть меньше - весом в 640 грамм. Урожай собирают в Волчихинском районе, Павловском лесу, Бийске, а также в барнаульском ленточном бору.
- С рабочим визитом в Алтайский край приехал зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 19 августа.
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