Expertology – продуктивный поиск проверенных товаров

Обзор стартапа Expertology. Возможности площадки. Факторы успеха.

Интернет-журналу Expertology удалось стать первым и единственным проектом информационного типа, осуществляющим работу в тесном сотрудничестве с признанными экспертами различных областей рынка. Каждый этап разработки текстового контента здесь согласуется с мнением настоящего специалиста, вне зависимости от сегмента, категории и вида товара. Такой объём работы проделывается ради одной единственной цели — дать потребителям максимально объективную оценку о лучших продуктах конкретной ниши рынка, а также донести максимум полезной информации в виде кратких рекомендаций на тему самостоятельного выбора.