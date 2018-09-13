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Expertology — продуктивный поиск проверенных товаров

Обзор стартапа Expertology. Возможности площадки. Факторы успеха.

Интернет-журналу Expertology удалось стать первым и единственным проектом информационного типа, осуществляющим работу в тесном сотрудничестве с признанными экспертами различных областей рынка. Каждый этап разработки текстового контента здесь согласуется с мнением настоящего специалиста, вне зависимости от сегмента, категории и вида товара. Такой объём работы проделывается ради одной единственной цели — дать потребителям максимально объективную оценку о лучших продуктах конкретной ниши рынка, а также донести максимум полезной информации в виде кратких рекомендаций на тему самостоятельного выбора.

Expertology – продуктивный поиск проверенных товаров
Expertology – продуктивный поиск проверенных товаров
Фото предоставлено рекламодателем

Как и любой масштабный проект, Expertology укомплектован штатом профессиональных сотрудников, каждый из которых обладает высоким индивидуальным уровнем мастерства. В регулярном составе интернет-журнала присутствуют:

  • более 20 экспертов, осуществляющих оценивание товаров и составление тематических рейтингов;
  • 4 контент-менеджера, в обязанности которых входит проведение анализа отзывов потребителей, всевозможная помощь экспертам, а также создание технического задания на рейтинги и их последующая публикация;
  • 3 редактора-исполнителя, наполняющих список номинантов текстовым контентом с соблюдением правил и требований технического задания.

Параллельно с курсом основной работы Expertology планирует расширение штата сотрудников путём добавления нового подразделения переводчиков для последующей реализации крупномасштабной цели.

Процесс полного составления рейтинга можно условно разбить на шесть этапов:

  1. Перед оформлением технического задания организуется сбор информации по выбранному направлению с последующей подготовкой к двухэтапному голосованию.
  2. Первичное голосование проводится после изучения экспертами всей доступной информации о товарах, включая сравнение их между собой. По завершении процесса происходит выставление предварительных оценок.
  3. Параллельно с голосованием экспертов группа контент-менеджеров производит анализ комментариев и отзывов пользователей посредством применения уникального комплекса программного обеспечения. Производя общую агрегацию накопленных данных, ПО в автоматическом режиме выдаёт, так называемую, «народную» оценку. Задача контент-менеджеров в данной ситуации: осуществить контроль за корректностью работы программы, а также правильностью протекания процесса анализа.
  4. Второй этап голосования экспертов происходит со ссылкой на предыдущие результаты и с учётом поправочных коэффициентов, выведенных на основании «народных» оценок. Итог данного действа — полностью сформированный список лучших продуктов в заданной категории рынка.
  5. Контент-менеджеры осуществляют контрольную проверку полученного списка на корректность и на его основе формируют техническое задание.
  6. Редактор принимает к исполнению список лучших товаров с приложенным техническим заданием. Его задача сводится к написанию яркого и объективного текста, наполненного достоверной информацией о продуктах с учётом экспертного заключения и массива данных от потребителей.

Таким образом, каждая новая страница Expertology — это кропотливый труд десятков людей, направленный во благо сотен и тысяч других, желающих приобретать для себя или близких только самые качественные товары.

  • Новости компаний

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