«Фабрика бизнес-идей-2022»: начался приём заявок

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Что ждёт конкурсантов?

С 25 по 29 октября состоится серия полуфиналов в ведущих вузах-участниках проекта «Фабрика бизнес идей», по итогам которых будет отобрано всего 50 бизнес-идей. Авторы этих проектов пройдут экспресс-обучение основам предпринимательства по программе «Бережливый стартап», смогут получить персональные консультации от ведущих предпринимателей Алтайского края. В 2021 году менторами выступали бизнес-тренеру и действующие предприниматели Анна Немчинова, Олег Шелудяков, Станислав Яковенко и многие другие.

Предпоследним испытанием для участников станет «Экспертный конвейер» — формат экспресс-консультаций с различными экспертами по актуальным вопросам. Так, например в 2021 году за 3 часа авторы 27-ми проектов прошли консультации у 13-ти экспертов, и это было очень эффективно для обеих сторон — навык ёмкого ответа только по сути проекта был отработан блестяще!