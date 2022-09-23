«Фабрика бизнес-идей-2022»: начался приём заявок

До 20 октября на сайте конкурса: конкурс.мойбизнес22.рф идёт приём заявок.
- Школьники от 14 до 17 лет;
- Студенты от 18 до 22 лет;
- Молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие зарегистрированного бизнеса.
Внимание: победители конкурса 2021 года в 2022 году отдыхают (заявки не подают) и активно поддерживают новых конкурсантов!
- Подаётся в электронном виде на сайте конкурса в срок до 20 октября 2022 г. включительно;
- Заявка может быть командной — до 3-х человек;
- Участники в возрасте от 14 до 17 лет прикрепляют к заявке письменное согласие своего законного представителя (одного из родителей) на обработку персональных данных для участия в конкурсе;
- Заявка должна содержать название бизнес-идеи, короткое и ёмкое описание её сути, сведения об авторе бизнес-идеи (ФИО, место учёбы/работы, контактные данные);
- По желанию к заявке можно прикрепить видео-презентацию.
С 25 по 29 октября состоится серия полуфиналов в ведущих вузах-участниках проекта «Фабрика бизнес идей», по итогам которых будет отобрано всего 50 бизнес-идей. Авторы этих проектов пройдут экспресс-обучение основам предпринимательства по программе «Бережливый стартап», смогут получить персональные консультации от ведущих предпринимателей Алтайского края. В 2021 году менторами выступали бизнес-тренеру и действующие предприниматели Анна Немчинова, Олег Шелудяков, Станислав Яковенко и многие другие.
Предпоследним испытанием для участников станет «Экспертный конвейер» — формат экспресс-консультаций с различными экспертами по актуальным вопросам. Так, например в 2021 году за 3 часа авторы 27-ми проектов прошли консультации у 13-ти экспертов, и это было очень эффективно для обеих сторон — навык ёмкого ответа только по сути проекта был отработан блестяще!
Итоговая презентация проектов запланирована в конце ноября, где члены жюри определят победителей и каждый суперфиналист получит призы от Центра «Мой бизнес».
Следите за новостями и спешите подать заявку! Дополнительную информацию можно обсудить по телефону: 8−800−22−83−22, координатор проекта — Евгения Уфимская.
Справка
За 2020 и 2021 гг. на конкурс «Фабрика бизнес-идей» было подано свыше 1 500 заявок, 100 авторов проектов прошли обучение основам предпринимательства, 27 проектов вышли в суперфинал, разыграли призы на сумму свыше 50 тыс. рублей.