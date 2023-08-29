29 августа
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Жизнь

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» направляется в Барнаул: выступят Ольга Кормухина и группа «7Б»

Для гостей праздника выступят отечественные звезды — Ольга Кормухина и группа «7Б». Также событие соберет поклонников спортивных и развлекательных мероприятий.

В Барнауле 2 сентября пройдёт музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».
В Барнауле 2 сентября пройдёт музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».
Источник: организаторы фестиваля.

2 сентября с 14 часов на площади Сахарова начнется программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Для жителей Барнаула будет работать интерактивная кабина Народного фронта. Все желающие смогут записать свое видеообращение в поддержку российских военных, которые сейчас показывают пример героизма и гражданской самоотверженности.

Кульминацией фестиваля станет зажигательный концерт под открытым небом, который начнется с выступления региональных артистов. Затем барнаульцам поднимет настроение рок-группа с 20-летней историей — «7Б». Творческий коллектив основан Иваном Демьяном. Группа известна по своим хитам «Молодые ветра», «Полковник», «Осень», «Городу на Неве» и др.

Второй хедлайнер события — советская и российская певица, Заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она обладает необычным «расщепленным» вокалом, за что ее называют русской Тиной Тернер. Певица исполнит свои эмоциональные хиты и поделится со слушателями своей энергетикой и позитивом.

Вход свободный.

Завершит событие общероссийская акция «Свет наших сердец». Под официальный гимн фестиваля зрители включат фонарики и передадут энергию своих сердец следующим городам. Организаторы записали гимн специально к событию, чтобы показать миссию проекта — единение россиян и процветание страны.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта. Всего масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив охватит 26 городов в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном.

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