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Жизнь

Финуниверситет на Алтае провел КВН для студентов колледжей

27 апреля в актовом зале Алтайского филиала Финуниверситета прошёл КВН среди студенческих команд. В игре приняли участие команды Алтайской академии гостеприимства, Алтайского промышленно-экономического колледжа, Волчихинского политехнического колледжа и Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

КВН среди студенческих команд.
КВН среди студенческих команд.
Алтайский филиал Финуниверситета

Директор филиала Валерия Айбасовна Иванова поприветствовала всех участников, жюри, гостей мероприятия, пожелала интересной игры и положительных эмоций.

Команды состязались в трех конкурсах:

  1. Приветствие команд «Море позитива!»
  2. «А вы слышали, что…»
  3. Музыкальное домашнее задание «На своей волне» …"

Эмоции переполняли чувства, раздавался громкий смех и бурные аплодисменты в зале. Одна шутка сменяла другую, яркое выступление одной команды плавно переходило в искрометный юмор другой.

Жюри выпала нелегкая задача. Действительно, все выступления хорошие, команды яркие.

И кто же лучший? При подведении итогов жюри пришлось взять паузу для принятия решения.

КВН среди студенческих команд.
КВН среди студенческих команд.
Алтайский филиал Финуниверситета

Места распределили так:

  • 1 место — команда Алтайского промышленно-экономического колледжа.
  • 2 место — команда Алтайской академии гостеприимства.
  • 3 место — команда Волчихинского политехнического колледжа.
  • 4 место — команда Алтайского филиала Финуниверситета.

Отдельными дипломами были отмечены:

  • «Лучшая мужская роль» — Тюпяков Ренат (Алтайский филиал Финуниверситета).
  • «Лучшая женская роль» — Екатерина Шушенькова (команда АПЭК).
  • «Лучшая шутка» — команда АПЭК.

Спонсором-партнером нашего мероприятия стал «Алтайский фонд МСП».

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