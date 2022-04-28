Финуниверситет на Алтае провел КВН для студентов колледжей

Директор филиала Валерия Айбасовна Иванова поприветствовала всех участников, жюри, гостей мероприятия, пожелала интересной игры и положительных эмоций.
Команды состязались в трех конкурсах:
- Приветствие команд «Море позитива!»
- «А вы слышали, что…»
- Музыкальное домашнее задание «На своей волне» …"
Эмоции переполняли чувства, раздавался громкий смех и бурные аплодисменты в зале. Одна шутка сменяла другую, яркое выступление одной команды плавно переходило в искрометный юмор другой.
Жюри выпала нелегкая задача. Действительно, все выступления хорошие, команды яркие.
И кто же лучший? При подведении итогов жюри пришлось взять паузу для принятия решения.
Места распределили так:
- 1 место — команда Алтайского промышленно-экономического колледжа.
- 2 место — команда Алтайской академии гостеприимства.
- 3 место — команда Волчихинского политехнического колледжа.
- 4 место — команда Алтайского филиала Финуниверситета.
Отдельными дипломами были отмечены:
- «Лучшая мужская роль» — Тюпяков Ренат (Алтайский филиал Финуниверситета).
- «Лучшая женская роль» — Екатерина Шушенькова (команда АПЭК).
- «Лучшая шутка» — команда АПЭК.
Спонсором-партнером нашего мероприятия стал «Алтайский фонд МСП».