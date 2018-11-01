30 октября 2018 года в школе № 64 Железнодорожного района города Барнаула фонд социальных проектов А. Локтева подвел итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год.

Активные горожане — это необычные барнаульцы: кроме заботы о своих близких, они часть своего свободного времени, сил и энергии, знаний и опыта без всякого принуждения отдают тем, кому в данный момент нужна помощь и поддержка. Все они по праву называются активистами, а в тренде текущего года являются волонтерами, добровольцами, т. е. несут добро людям.

Фонд социальных проектов на протяжение нескольких лет реализует 4 проекта: это «Победители», «Счастливое детство», «Спортивные стипендии», и непосредственно, «Активный горожанин», итоги которого впервые были подведены в прошлом году. Тогда дипломантами фонда стали Петрова Надежда Николаевна, Блинова Ольга Витальевна, Игнатьева Валентина Николаевна. Они известны по месту жительства своей активной жизненной позицией, организуют досуг детей и подростков.

В течение 2018 года в ходе реализации обращений избирателей Александр Локтев познакомился со многими инициативными, неравнодушными жителями, совместно с которыми и удалось их решить: отсыпаны асфальтовым сколом улицы частного сектора, благоустроены дворы, обустроены детские площадки, оказана благотворительная, психологическая помощь.

В проекте приняли участие очень много людей, достойных общественного признания. Не случайно число дипломантов увеличилось до 8.

Всем им были вручены дипломы фонда, сертификаты, а также повязаны ленты «Активный горожанин». Музыкальным подарком стали выступления солистов вокально-хореографического коллектива «Конфетти», а душевный разговор прошел за чашкой чая.