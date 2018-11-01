Фонд социальных проектов А. Локтева подвел итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год

Активные горожане — это необычные барнаульцы: кроме заботы о своих близких, они часть своего свободного времени, сил и энергии, знаний и опыта без всякого принуждения отдают тем, кому в данный момент нужна помощь и поддержка. Все они по праву называются активистами, а в тренде текущего года являются волонтерами, добровольцами,
Фонд социальных проектов на протяжение нескольких лет реализует 4 проекта: это «Победители», «Счастливое детство», «Спортивные стипендии», и непосредственно, «Активный горожанин», итоги которого впервые были подведены в прошлом году. Тогда дипломантами фонда стали Петрова Надежда Николаевна, Блинова Ольга Витальевна, Игнатьева Валентина Николаевна. Они известны по месту жительства своей активной жизненной позицией, организуют досуг детей и подростков.
В течение 2018 года в ходе реализации обращений избирателей Александр Локтев познакомился со многими инициативными, неравнодушными жителями, совместно с которыми и удалось их решить: отсыпаны асфальтовым сколом улицы частного сектора, благоустроены дворы, обустроены детские площадки, оказана благотворительная, психологическая помощь.
В проекте приняли участие очень много людей, достойных общественного признания. Не случайно число дипломантов увеличилось до 8.
Всем им были вручены дипломы фонда, сертификаты, а также повязаны ленты «Активный горожанин». Музыкальным подарком стали выступления солистов вокально-хореографического коллектива «Конфетти», а душевный разговор прошел за чашкой чая.
Герои проекта:
- Зябрин Анатолий Сергеевич (ул.Орловская);
- Майдорова Нина Ильинична (пр.Огородный);
- Шамехина Мария Юрьевна (ул.Телефонная, 54);
- Дикова Раиса Яковлевна (ул. А Петрова, 106а);
- Артемьева Лидия Петровна (пр Алейский);
- Титова Людмила Васильевна (пр.Целинный);
- Ломакина Марина Владимировна (ул.А.Петрова, 138а);
- Тамамян Аргам Самвелович, индивидуальный предприниматель.