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Фонд социальных проектов А. Локтева подвел итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год

30 октября 2018 года в школе № 64 Железнодорожного района города Барнаула фонд социальных проектов А. Локтева подвел итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год.

Фонд социальных проектов А. Локтева подвел итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год
Фонд социальных проектов А. Локтева подвел итоги реализации проекта «Активный горожанин» за 2018 год
Олег Богданов

Активные горожане — это необычные барнаульцы: кроме заботы о своих близких, они часть своего свободного времени, сил и энергии, знаний и опыта без всякого принуждения отдают тем, кому в данный момент нужна помощь и поддержка. Все они по праву называются активистами, а в тренде текущего года являются волонтерами, добровольцами, т. е. несут добро людям.

Фонд социальных проектов на протяжение нескольких лет реализует 4 проекта: это «Победители», «Счастливое детство», «Спортивные стипендии», и непосредственно, «Активный горожанин», итоги которого впервые были подведены в прошлом году. Тогда дипломантами фонда стали Петрова Надежда Николаевна, Блинова Ольга Витальевна, Игнатьева Валентина Николаевна. Они известны по месту жительства своей активной жизненной позицией, организуют досуг детей и подростков.

В течение 2018 года в ходе реализации обращений избирателей Александр Локтев познакомился со многими инициативными, неравнодушными жителями, совместно с которыми и удалось их решить: отсыпаны асфальтовым сколом улицы частного сектора, благоустроены дворы, обустроены детские площадки, оказана благотворительная, психологическая помощь.

В проекте приняли участие очень много людей, достойных общественного признания. Не случайно число дипломантов увеличилось до 8.

Всем им были вручены дипломы фонда, сертификаты, а также повязаны ленты «Активный горожанин». Музыкальным подарком стали выступления солистов вокально-хореографического коллектива «Конфетти», а душевный разговор прошел за чашкой чая.

Герои проекта:

  • Зябрин Анатолий Сергеевич (ул.Орловская);
  • Майдорова Нина Ильинична (пр.Огородный);
  • Шамехина Мария Юрьевна (ул.Телефонная, 54);
  • Дикова Раиса Яковлевна (ул. А Петрова, 106а);
  • Артемьева Лидия Петровна (пр Алейский);
  • Титова Людмила Васильевна (пр.Целинный);
  • Ломакина Марина Владимировна (ул.А.Петрова, 138а);
  • Тамамян Аргам Самвелович, индивидуальный предприниматель.
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