Кусочек Третьяковки. В Барнауле художественный музей представил подлинные шедевры Айвазовского, Шишкина и Саврасова

В начале июля в Художественном музее в Барнауле открылась выставка «Жизнь трех стихий». На ней представлены бессмертные шедевры пейзажной живописи выдающихся художников — Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Петра Верещагина и многих других. Картины посмотрел altapress.ru.

Время показывать

Выставка приурочена к 190-летию Ивана Шишкина и летнему сезону. Пока в это время года одни культурные учреждения впадают в «спячку», музеи, наоборот, стараются показать все самое лучшее для приезжих гостей и туристов.

«Недавно у нас был гость из Америки и туристка из Санкт-Петербурга. Женщина восторгалась, что у нас в фонде есть такие замечательные имена», — рассказывает научный сотрудник музея и один из кураторов выставки Наталья Гончарова.

Имена, действительно, более чем достойные — Айвазовский, Шишкин, Верещагин, Саврасов… Всего в экспозиции 24 работы. В алтайский Художественный музей они попали еще в советское время, когда партия заботилась о том, чтобы в каждом региональном музее были подлинные шедевры искусства.

В Барнаул картины приехали из Эрмитажа, Третьяковского и Русского музеев и частных коллекций.

Что мы знаем о пейзаже

Пейзаж зародился в Голландии. В России в допетровские времена фрагменты этого жанра можно было увидеть разве что на иконах.

Все изменилось во второй половине XVIII века — после того, как в 1757 году в Петербурге открывается Императорская академия художеств, устроенная по образцу европейских академий, где в числе других жанровых классов есть и класс ландшафтной живописи.

Выставка пейзажных шедевров в художественном музее Анна Зайкова

Сейчас нам кажется, что художники сразу выходили на природу и писали ее, однако это не так. Это можно увидеть на примере картины Федора Матвеева «Горный монастырь», которая была написана в 1818 году.

На ней мы видим террасу, входящую на море. Справа — подножие монастыря, на каменных ступеньках сидит старец в монашеском одеянии, который в густой тени деревьев читает священное писание. Однако вся картина выдумана Матвеевым: от первого до последнего мазка.

Такого пейзажа не существует в природе, этого места нет на карте, а вид деревьев мы не можем опознать. Художник выстроил пейзаж по всем законам классической живописи, построив на холсте свой идеальный мир спокойствия и умиротворения.

Выставка пейзажных шедевров в художественном музее Анна Зайкова

Вскоре это изменилось, и картины начали писать с натуры — правда, по-прежнему дорабатывая их в мастерской.

Тот же Айвазовский писал свои знаменитые морские пейзажи исключительно по памяти — для этого ему было достаточно совершить прогулку по берегу моря в Феодосии, затем вернуться в мастерскую и сотворить шедевр. А потом еще и скопировать его несколько раз на заказ.

Выставка пейзажных шедевров в художественном музее Анна Зайкова

Так, на выставке можно увидеть уменьшенную копию знаменитого «Девятого вала» — первый оригинал хранится в Русском музее. В барнаульский музей картина кисти Айвазовского попала из частной коллекции.

Также здесь можно увидеть копию еще одного творения — «Феодосия в лунную ночь».

Справка На выставке представлены работы Ивана Шишкина, Федора Матвеева, Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Владимира Орловского, Ивана Вельца, Михаила Клодта, Александра Гине, Ивана Вельца, Алексея Саврасова, Николая Дубовского, Александра Киселева, Исаака Левитана, Александра Герасимова, Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского, Василия Переплетчикова, а также двух неизвестных художников.

От Италии до России

Выпускники художественных училищ не спешили писать русские пейзажи — для академистов это было не комильфо. Русские просторы почему-то не признавались достойными живописи. Зато природа и древние развалины в Италии, Греции, Флоренции — более чем.

Поэтому русских художников обязательно отправляли на шесть лет за границу для оттачивания пейзажного мастерства. Но не все выдерживали такой ссылки — тосковали по родине и возвращались.

Выставка пейзажных шедевров в художественном музее Анна Зайкова

Среди таких «возвращенцев» были, например, Шишкин и Поленов. «Поленов говорил так: «В Италии хорошо, но жизни нет», — рассказывает Гончарова.

Возвращаясь, они не изменяли своему делу — по-прежнему брались за кисти и рисовали пейзажи. Только на этот раз уже российские. И — более чем преуспели.

Сегодня шедевры знаменитых художников украшают многие частные коллекции и музеи страны. «Кусочек Третьяковки» в барнаульском музее будет работать до 16 октября.