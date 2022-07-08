По следам дождя. Что происходит на барнаульских улицах, которые пострадали от прошедшей непогоды

Улица Попова
Одной из главных пострадавших в очередной раз оказалась улица Попова, рядом с пересечением с Павловским трактом.
Так произошло и 6 июля. Здесь скопилось столько воды, что пришлось перекрывать движение.
На следующий день здесь о прошедшей стихии напоминали большие лужи вдоль дороги и мокрое полотно — просыхать оно будет явно дольше других дорог в городе.
Улица Малахова
На улице Малахова под мостом тоже часто скапливается целое море, которое мешает как автомобилистам, так и пешеходам.
Но здесь, на удивление, было более сухо, чем на ул. Попова.
На этом участке о прошедшем ливне практически ничего не напоминало.
Улица Деповская
Утром 7 июля житель Барнаула показал целое озеро на улице Деповской, которое перекрыло проходы к подъедам.
Но днем ситуация немного улучшилась. Где-то болото осталось, а где-то вода частично сошла, дав проход к домам.
Но оставила после себя след в виде липкой грязи. Выйти сухим из воды (точнее, чистым) тут явно не получится — нужны резиновые сапоги.
Какие прогнозы
По сообщению гидрометцентра, грози и ливни покидают регион.
Днем в Алтайском крае ожидается теплая погода до +27 градусов, в Барнауле — до +24 градусов.
Но кратковременные дожди все же могут пройти.