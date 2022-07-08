По следам дождя. Что происходит на барнаульских улицах, которые пострадали от прошедшей непогоды

6 июля в Барнауле выпала треть месячных осадков. Что, конечно, не могло не сказаться — некоторые улицы оказались подтоплены. Хорошо ли справились ливневые канализации и дорожные организации — проверил фотокорреспондент altapress.ru.

Улица Попова

Одной из главных пострадавших в очередной раз оказалась улица Попова, рядом с пересечением с Павловским трактом.

Так произошло и 6 июля. Здесь скопилось столько воды, что пришлось перекрывать движение.

На следующий день здесь о прошедшей стихии напоминали большие лужи вдоль дороги и мокрое полотно — просыхать оно будет явно дольше других дорог в городе.

Места подтоплений в Барнауле. Попова-Павловский тракт Дмитрий Лямзин Места подтоплений в Барнауле. Попова-Павловский тракт Дмитрий Лямзин Места подтоплений в Барнауле. Попова-Павловский тракт Дмитрий Лямзин

Улица Малахова

На улице Малахова под мостом тоже часто скапливается целое море, которое мешает как автомобилистам, так и пешеходам.

Но здесь, на удивление, было более сухо, чем на ул. Попова.

На этом участке о прошедшем ливне практически ничего не напоминало.

Улица Деповская

Утром 7 июля житель Барнаула показал целое озеро на улице Деповской, которое перекрыло проходы к подъедам.

Но днем ситуация немного улучшилась. Где-то болото осталось, а где-то вода частично сошла, дав проход к домам.

Места подтоплений в Барнауле. Улице Деповская Дмитрий Лямзин Места подтоплений в Барнауле. Улице Деповская Дмитрий Лямзин Места подтоплений в Барнауле. Улице Деповская Дмитрий Лямзин

Но оставила после себя след в виде липкой грязи. Выйти сухим из воды (точнее, чистым) тут явно не получится — нужны резиновые сапоги.

Какие прогнозы

По сообщению гидрометцентра, грози и ливни покидают регион.

Днем в Алтайском крае ожидается теплая погода до +27 градусов, в Барнауле — до +24 градусов.

Но кратковременные дожди все же могут пройти.