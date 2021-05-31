31 мая
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Жизнь

ФСБ нашло в российских регионах массу незаконного оружия

ФСБ совместно с МВД России задержали 96 человек, которые занимались восстановлением и сбытом оружия в подпольных мастерских.

Оружие.
Оружие.
CC0

Как сообщает RT, в мае 2021 года прошли обыски в домах подозреваемых в Москве, Республике Алтай, Дагестане, Мордовии, Краснодарском и Приморском крае и других регионах.

В результате было обнаружено 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 88 карабинов, винтовок и ружей, а также семь самодельных взрывных устройств.

Всего удалось остановить работу 29 подпольных мастерских.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим, в результате чего пострадал ребенок. Стрелка тут же задержали.

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