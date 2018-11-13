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Галерея Нагорная при поддержке СГК запускают новый сезон открытого образовательного проекта Культурные сезоны

В зимней серии проекта барнаульцев ждут открытые мастер-классы по рисованию, лекции по истории искусств и культуре русского языка.

Образовательный проект Культурные сезоны.
Образовательный проект Культурные сезоны.
Источник: Галерея и школа эстетического воспитания Нагорная.

По итогам данного проекта будут отобраны 5 талантливых ребят, которые получат возможность на продолжение бесплатного обучения в школе искусств Нагорная по направлению изобразительное искусство.

Напомним, что в рамках весенней серии проекта организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50−60 годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.

На выставку в галерею Нагорная (именно в этой галерее проходят все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 — 1970-е годы. Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.

Помимо выставки всех участников весенних культурных сезонов ждали открытее мастер-классы по рисованию, лекции по искусству и современные литературные вечера.

Всего за время весенней серии проекта в его мероприятиях приняли участие более 600 человек.

Афиша.
Афиша.
Источник: Галерея и школа эстетического воспитания Нагорная.
Расписание культурные сезоны — зима
  • 19 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер-класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 21 ноября 9.00 — 11.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 21 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 25 ноября 12.00 — 14.00 — лекция по истории искусств
  • 25 ноября 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
  • 26 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер-класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 28 ноября 9.00 — 11.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 28 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 1 декабря 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
  • 2 декабря 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
  • 3 декабря 15.00 — 17.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 5 декабря 9.00 — 11.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
  • 5 декабря 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
  • 8 декабря 12.00 -14.00 — торжественное закрытие зимней серии культурных сезонов. Награждение лучших участников сессии.

Участие во всех мероприятиях проекта — бесплатное. Предварительная регистрация — обязательна.

Зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 8−963−578−11−78 или написав на почту nagornayart@gmail.com

Узнать подробности можно в Инстаграме проекта cultseasons или по телефону 8−963−578−11−78

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