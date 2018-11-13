Галерея Нагорная при поддержке СГК запускают новый сезон открытого образовательного проекта Культурные сезоны

По итогам данного проекта будут отобраны 5 талантливых ребят, которые получат возможность на продолжение бесплатного обучения в школе искусств Нагорная по направлению изобразительное искусство.
Напомним, что в рамках весенней серии проекта организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50−60 годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею Нагорная (именно в этой галерее проходят все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 — 1970-е годы. Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки всех участников весенних культурных сезонов ждали открытее мастер-классы по рисованию, лекции по искусству и современные литературные вечера.
Всего за время весенней серии проекта в его мероприятиях приняли участие более 600 человек.
- 19 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер-класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 21 ноября 9.00 — 11.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 21 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 25 ноября 12.00 — 14.00 — лекция по истории искусств
- 25 ноября 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
- 26 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер-класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 28 ноября 9.00 — 11.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 28 ноября 15.00 — 17.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 1 декабря 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
- 2 декабря 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
- 3 декабря 15.00 — 17.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 5 декабря 9.00 — 11.00 — открытый мастер- класс по рисованию (дети 11 — 18 лет)
- 5 декабря 12.00 -14.00 — семейная студия искусств мастер-класс для взрослых и детей от 7 лет
- 8 декабря 12.00 -14.00 — торжественное закрытие зимней серии культурных сезонов. Награждение лучших участников сессии.
Участие во всех мероприятиях проекта — бесплатное. Предварительная регистрация — обязательна.
Зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 8−963−578−11−78 или написав на почту nagornayart@gmail.com
Узнать подробности можно в Инстаграме проекта cultseasons или по телефону 8−963−578−11−78