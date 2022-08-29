Гастрономический фестиваль в Изумрудном собрал более 26 тыс. гостей

В последнюю субботу августа в парке Изумрудный прогремел фестиваль Алтайских брендов, который посетили более 26 тыс. жителей и гостей нашего города.

«Барнаульский пивоваренный завод», которому на следующий год исполняется 45 лет — стал одним из ключевых участников фестиваля, продемонстрировав гостям праздника две масштабных площадки, где в тени деревьев гости наслаждались вкусными напитками и угощениями от Заводе и его партнёров.

Гастрофестиваль «Алтайские бренды» в этом году прошел впервые в истории. Свою продукцию на этой площадке представили более 40 алтайских производителей.

Посетили праздник и высокие гости, например, глава региона Виктор Томенко.

Фестиваль Алтайских брендов. 27 августа 2022 г. Олег Укладов.

— Проведение гастрономических фестивалей в Алтайском крае это хорошая сложившаяся традиция, такой фестиваль проводится впервые. (…) Алтайские бренды всем известны, для многих они — синоним действительно здорового питания, здоровых и экологически чистых продуктов. Так и есть, и пусть так и продолжается, — отметил в своей речи на фестивале губернатор края.

Разнообразие продуктов, представленных на празднике, действительно было очень велико. Алтайские производители представили самую разную продукцию: сыр, мясо, сладости, молочную продукцию, и, конечно же — питьевая вода и газированные напитки!

— Фестиваль Алтайских брендов — это замечательная инициатива правительства Алтайского края. Мы с удовольствием поддержали ее, и думаю, в дальнейшем она станет для нас новой, а потом уже и старой-доброй традицией", — оценил праздник Александр Локтев, директор по стратегическому развитию и управлению предприятия.

Фестиваль Алтайских брендов. 27 августа 2022 г. Олег Укладов.

В 2022 году завод представил несколько новых безалкогольных напитков. Гвоздем программы стала настоящая алтайская «Кола» — как классическая, так и диетическая, без сахара. Оба напитка, как сообщил Александр Локтев, пришлась людям по вкусу.

— Мы готовились к выпуску давно и года два назад начали разработки. А в этом году потребность возросла и мы, конечно, чуть ускорились, и выпустили колу на рынок, — рассказал о появлении алтайской замены американскому бренду Локтев.

Все это, как отметил представитель БПЗ, является примером того самого импортозамещения. Транснациональные корпорации уходят из России, и на освободившееся место приходят местные производители.

— Сейчас мы сохраняем позиции в Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Китае. В дальнейшем планируем расширить перечень стран, куда идут поставки, — сообщил Александр Локтев.

Кроме того, в ближайшем будущем в ассортименте предприятий появятся и новые продукты, хотя ассортимент предприятия уже достаточно разнообразен. Так, новинок стоит ожидать в линейке напитков-энергетиков, а также в направлении питьевой воды — здесь может появиться вода с различными вкусами.

В дегустации напитка приняли участие и журналисты «Сибирской медиагруппы». Многие отметили более мягкий вкус напитка, в сравнении с зарубежным «оригиналом».

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