Газа нет, но они держатся: владельцы туркластера «Горная страна» сомневаются, что ресурс проведут им до конца года

Из разговора корреспондента altapress.ru и владелицы кафе «Горная страна» Веры Саламатовой стало ясно, что проблемы с газом не закончились. Хотя недавно им пообещали, в очередной раз, — скоро его проведут.

Напомним, инвестору приходилось отапливаться своими силами с 2018 года. Как отметил Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на объекте уже завершают все физические работы и готовятся к опрессовке системы.

Однако владельцы «Горной страны» очень сомневаются в этом. Как они рассказали altapress.ru, туркластер даже не врезали в сеть для подачи ресурса.

Получается, что придорожный комплекс уже четыре года живет обещаниями алтайских властей.

Как ранее сообщал Алексей Саламатова: «Газа нет, есть отписки и отговорки».

Altapress.ru продолжает следить за ситуацией в туркластере.