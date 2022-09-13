Где отметить день рождения этой осенью? Детям и взрослым

Как радует, что сегодня существует большой выбор развлечений и способов провести день рождения. В том числе и в Барнауле. Мы подобрали свежие и необычные форматы, которые подойдут как для детского дня рождения, так и праздника для взрослых.

Где отметить день рождения этой осенью?

В этом году популярность набирают такие развлечения как шоу-игра и квест-спектакль. Главная особенность этих игр в том, что участники сами становятся главными героями известных ТВ-шоу или сериалов/фильмов. Например, в шоу-игре «Миксер» вы пройдете испытания по мотивам таких телешоу, как «Студия союз», «Где логика?», «Дело было вечером» и других. А в квесте-спектакле «Игра в кальмара» участникам предстоит сыграть в игру по мотивам одноименного сериала. Для детей от 6 лет можно выбрать игру «Школа волшебства».

Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация». Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация». Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация». Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация». Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация».

Кстати, самую первую шоу-игру в Барнауле создали организаторы Кульминации. А сейчас у них на сайте уже более 5 игр формата «шоу-игра» или «квест-спектакль».

Всегда актуальными остаются квесты в реальности. Кульминация, популярные квесты Барнаула, недавно открыли два новых квеста: «Иллюзия обмана» и «Ограбление на Диком Западе». Оба квеста имеют версии для взрослых и детей. А второй квест даже имеет уникальный для Барнаула режим — алко-квест «Дикий Дикий Запад», в котором команды от 18 лет выполняют задания и находят алкогольные шоты по ходу всей игры. Взрослые барнаульцы уже оценили этот необычный и веселый квест, выбирая его на день рождения или девичник/мальчишник.

А еще очень удобная и популярная услуга — это аренда зала для праздника, чтобы после игры устроить чаепитие или фуршет и поделиться эмоциями. Вот, например, новая студия для праздника на ул. Энтузиастов, 17б.

Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация». Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация». Где отметить день рождения этой осенью? Квесты и праздники «Кульминация».

Итак, уже несколько необычных вариантов у вас есть. Выбирайте, как вы отпразднуете ваш день рождения!

Кульминация, квесты и праздники — kulmi.ru.

12+