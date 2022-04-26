Где провести корпоратив в Барнауле?

Приглашаем вас в Шатер «Монблан», расположенный всего в 15 минутах от центра города.
С площадки шатра открывается потрясающий панорамный вид: река Обь, сосновый бор, собственная зелёная лужайка площадью 1 га.
Анна Усова,
основатель шатра «Монблан»:
— Близость к центру и уединенная площадка на природе — одни из главных критериев, которые привлекают гостей именно к нам для проведения свадеб, корпоративов, юбилеев, выпускных, конференций, деловых ужинов, презентаций.
Какая вместимость?
В шатре «Монблан» комфортно разместится до 150 гостей при банкетной посадке за большими круглыми столами, и до 220 — в режиме конференций, семинаров, тренингов.
Если вы планируете провести по-настоящему масштабное событие, «Монблан» предлагает нестандартное решение: разместить активные локации по всей территории. Это отличный вариант для крупных компаний.
Большая территория — большие возможности!
Территория шатра «Монблан» позволяет реализовать самые интересные и нестандартные идеи. Организовать салют или огненное шоу? Посадить вертолет или воздушный шар? Всё возможно — для этого есть подходящее место.
Одна из концепций для масштабного мероприятия — разместить на территории интерактивные зоны: кальянная зона, игровые площадки, зона выездного коктейль-бара, барбекю и даже детскую зону для игр.
Вариант отлично подходит для корпоративов крупных компаний: каждый гость сможет найти занятие по интересам или, напротив, объединиться с коллегами на командообразующем тренинге.
Всё зависит от ваших целей и пожеланий — площадка позволяет.
Оформление уже готово!
Лаконичный и презентабельный интерьер шатра, удобная классическая мебель, качественные скатерти, напероны и салфетки для приборов — всё это позволяет не переживать о декоре пространства и ограничиться фото-зонами и фирменными деталями.
И, конечно, кухня…
Блюда авторской кухни и сервировка шатра «Монблан» продуманы до мелочей: сочетание ингредиентов, цвета и формы, особая подача и внимание к пожеланиям гостей.
Анна Усова,
основатель шатра «Монблан»:
— Мы стремимся порадовать и приятно удивить каждого гостя. Чтобы достичь этого, мы собрали команду с богатым опытом, установили качественное оборудование, постоянно учимся новому и следим за гастрономическими тенденциями. Наш главный результат — благодарность и высокая оценка гостей.
Шатёр «Монблан» — идеальное место для вашего событие!
Узнать подробнее о том, как организовать корпоратив в шатре «Монблан» или рассчитать стоимость можно по телефону: 53−30−87
Шатер «Монблан» — ваше событие на высоте!
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