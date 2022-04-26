Где провести корпоратив в Барнауле?

Так, чтобы было просторно, красиво, презентабельно, комфортно и вкусно!

Приглашаем вас в Шатер «Монблан», расположенный всего в 15 минутах от центра города.

С площадки шатра открывается потрясающий панорамный вид: река Обь, сосновый бор, собственная зелёная лужайка площадью 1 га.

Потрясающий панорамный вид. Шатер «Монблан» Потрясающий панорамный вид. Шатер «Монблан» Потрясающий панорамный вид. Шатер «Монблан»

Анна Усова,

основатель шатра «Монблан»:

— Близость к центру и уединенная площадка на природе — одни из главных критериев, которые привлекают гостей именно к нам для проведения свадеб, корпоративов, юбилеев, выпускных, конференций, деловых ужинов, презентаций.

Какая вместимость?

В шатре «Монблан» комфортно разместится до 150 гостей при банкетной посадке за большими круглыми столами, и до 220 — в режиме конференций, семинаров, тренингов.

Если вы планируете провести по-настоящему масштабное событие, «Монблан» предлагает нестандартное решение: разместить активные локации по всей территории. Это отличный вариант для крупных компаний.

Возможности шатра. Шатер «Монблан» Возможности шатра. Шатер «Монблан» Возможности шатра. Шатер «Монблан» Возможности шатра. Шатер «Монблан» Возможности шатра. Шатер «Монблан» Возможности шатра. Шатер «Монблан»

Большая территория — большие возможности!

Территория шатра «Монблан» позволяет реализовать самые интересные и нестандартные идеи. Организовать салют или огненное шоу? Посадить вертолет или воздушный шар? Всё возможно — для этого есть подходящее место.

Одна из концепций для масштабного мероприятия — разместить на территории интерактивные зоны: кальянная зона, игровые площадки, зона выездного коктейль-бара, барбекю и даже детскую зону для игр.

Вариант отлично подходит для корпоративов крупных компаний: каждый гость сможет найти занятие по интересам или, напротив, объединиться с коллегами на командообразующем тренинге.

Каждый гость сможет найти занятие по интересам. Шатер «Монблан» Каждый гость сможет найти занятие по интересам. Шатер «Монблан» Каждый гость сможет найти занятие по интересам. Шатер «Монблан» Каждый гость сможет найти занятие по интересам. Шатер «Монблан» Каждый гость сможет найти занятие по интересам. Шатер «Монблан»

Всё зависит от ваших целей и пожеланий — площадка позволяет.

Оформление уже готово!

Лаконичный и презентабельный интерьер шатра, удобная классическая мебель, качественные скатерти, напероны и салфетки для приборов — всё это позволяет не переживать о декоре пространства и ограничиться фото-зонами и фирменными деталями.

Презентабельный интерьер шатра. Шатер «Монблан» Презентабельный интерьер шатра. Шатер «Монблан»

И , конечно , кухня…

Блюда авторской кухни и сервировка шатра «Монблан» продуманы до мелочей: сочетание ингредиентов, цвета и формы, особая подача и внимание к пожеланиям гостей.

Анна Усова,

основатель шатра «Монблан»:

— Мы стремимся порадовать и приятно удивить каждого гостя. Чтобы достичь этого, мы собрали команду с богатым опытом, установили качественное оборудование, постоянно учимся новому и следим за гастрономическими тенденциями. Наш главный результат — благодарность и высокая оценка гостей.

Шатёр «Монблан» — идеальное место для вашего событие!

Узнать подробнее о том, как организовать корпоратив в шатре «Монблан» или рассчитать стоимость можно по телефону: 53−30−87

Шатер «Монблан» — ваше событие на высоте!