ГК «Основа» и ГК «Первый» откроют первый в Алтайском крае семейный комплекс «Термолэнд» с бассейнами и саунами

ГК «Основа» и ГК «Первый» договорились о реализации первого в Барнауле семейного термального комплекса «Термолэнд» с бассейнами, аквазоной, термами и саунами. В рамках открывшейся в Москве 20-ой Международной выставки по коммерческой недвижимости и ретейлу NatMallExpo (НатМоллЭкспо) стороны подписали пакетное соглашение, по условиям которого откроют термальные комплексы в Барнауле, Кемерове и Москве.

Подписи под документом поставили президент ГК «Основа» Александр Ручьев и директор ГК «Первый» Евгений Ракшин.

По словам Александра Ручьева, общий объем инвестиций сторон в 3 проекта составит 4,3 млрд рублей, а общая площадь комплексов «Термолэнд» в этих трех городах составит 32 тыс. кв. м.

Наши комплексы «Термолэнд» — это эволюция сферы досуга. Старые форматы уходят, и на их место приходят новые, с клубной философией, стремлением к поддержанию здоровья и к развлечениям в кругу семьи. И все это наш «Термолэнд» как раз позволяет, — пояснил Александр Ручьев. — Мы развиваем одно из самых актуальных на сегодняшний день направлений — популяризацию здорового и активного образа жизни и строительства объектов спорта и туризма. Именно такие центры регионального притяжения и появятся в субъектах, причем максимально доступные для всех. Более того, мы готовы предложить льготы для различных социальных групп, а также бесплатные часы посещения для отдельных категорий граждан.

Идеология нашей компании в целом направлена на поддержание здорового и активного образа жизни, и совместный с ГК «Основа» запуск термальных комплексов как раз является логичным продолжением этой философии, — рассказал Евгений Ракшин. — Это будут семейные и оздоровительные комплексы, где можно отдохнуть, позаниматься спортом и набраться сил, и все это будет доступно самому широкому кругу посетителей. Для Кемерово и Барнаула это означает появление абсолютно новой точки притяжения городского масштаба — сервиса, которого не было в подобном формате, который готовы предложить наши партнеры. Я думаю, это будет интересно для городов и прилегающих агломераций.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев и директор ГК «Первый» Евгений Ракшин подписали пакетное соглашение. Источник: ГК «Основа».

Согласно договоренностям, ГК «Первый» обязуется построить здания под «Термолэнд». ГК «Основа» со своей стороны выполнит техническое оснащение и оборудование помещений всех трех комплексов. Реализация проектов займет около 3 лет.

В Алтайском крае «Термолэнд» появится в г. Барнаул и расположится на площади 13 тыс. кв. м, 6,5 тыс. кв. м из которых будет отдано под зону на открытом воздухе. В этот проект стороны инвестируют порядка 1,8 млрд руб.

В Кемерове площадь комплекса составит 9 тыс. кв. м, где 4,5 тыс. кв. м будут на улице. В «Термолэнд» в Кемерове компании вложат около 1 млрд рублей.

В Москве новый «Термолэнд» с бассейнами, аквазоной, термами и саунами откроется в ТРК «Саларис» и займет 10 тыс. кв. м, из которых 5 тыс. кв. м будет располагаться на открытом воздухе. Общая сумма инвестиций сторон в этот проект составит 1,5 млрд руб.

Таким образом, федеральная сеть «Термолэнд» от ГК «Основа» пополнится еще тремя проектами. На сегодняшний день в рамках сети уже открыто 4 комплекса, и еще 28 находятся на стадии строительства. В настоящий момент федеральная сеть охватывает 17 регионов, включая такие города как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Казань, Оренбург, Мурманск, Омск, Смоленск, Новокузнецк и Пенза. Также компании поступают запросы на развитие сети на территории Дальнего Востока.

Развитие семейной досуговой инфраструктуры — одно из главных направлений ГК «Основа». Семейные термальные комплексы «Термолэнд» — это городские курорты с широкими возможностями для круглогодичного отдыха для людей всех возрастов. В каждом курорте «Термолэнд» предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры с широким спектром оздоровительных процедур, банные комплексы с уникальным разнообразием саун со всех уголков мира, большие детские зоны, а также кафе и бары.

В рамках развития федеральной сети «Термолэнд» в ближайшие 5 лет у ГК «Основа» в планах открыть 50 комплексов в Московском регионе и крупнейших российских городах.

На сегодняшний день в рамках этого направления работает 4 городских курорта в Московском регионе общей площадью 25 тыс. кв. метров. Это «Термолэнд» в ТЦ «РИО» у станции метро «Крымская», у станции метро «Белорусская», у станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова», а также в ТЦ «Зеленопарк».

Самое важное - в нашем Telegram-канале