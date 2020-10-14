Глава Барнаула оценил темпы нацпроектов и остался доволен качеством работ

Градоначальник побывал на месте будущего сквера, который создается на пересечении улиц Ускова-Взлетная. Напомним, что работы по благоустройству нового общественного пространства, также как и в парке «Изумрудный», здесь выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

И сквер на Ускова, и парк «Изумрудный» ранее были выбраны для благоустройства самими горожанами по итогам интернет-голосования. Благоустроительные работы на этих площадках потребовали вливания финансовых средств на сумму почти 50 млн рублей.

Подрядчиком в обоих случаях выступает ООО «СК «Город». Все работы должны быть завершены к началу ноября.

К настоящему моменту в новом сквере произведена планировка местности, завершено уплотнение оснований под прогулочные дорожки, выполнено устройство бортовых камней (поребриков), завершается укладка плитки и установка столбов для монтажа наружного освещения.

На этой неделе в сквере также выполнили озеленение — здесь были высажены деревья. Также здесь появится большое количество малых архитектурных форм.

В парке «Изумрудном», напомним, на первом этапе благоустройства запланировано оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны.

На этом объекте сейчас и сконцентрировано все внимание подрядчика. Почти две трети дорожки с асфальтовым покрытием будут предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, и любителей скандинавской ходьбы. Еще одна треть предназначена для любителей бега.

Парк «Изумрудный» взят на баланс края, а на реализацию мероприятий первого этапа его благоустройства было выделено больше средств, чем предусматривалось изначально.

Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова. Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова. Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова. Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова. Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Всего по программе формирования комфортной городской среды городом уже освоено 254 млн рублей и в основном — на благоустройство общественных пространств. Хочу поблагодарить губернатора края Виктора Томенко — дополнительно Барнаулу было выделено 40 млн рублей, из них 17 вложили в новый сквер, остальные направили на парк «Изумрудный». Работы там ведутся в соответствии с контрактом и также близятся к завершению.

Также градоначальник ознакомился с тем, как ремонтируют Павловский тракт на участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Эти работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1854 метров. Проезжая часть, покрытие которой выполняется в два слоя общей толщиной 22 сантиметра, расширится до двух полос в обоих направлениях. Также создается полноценная отсыпанная щебнем обочина.

Ремонт Павловского тракта в Барнауле. barnaul.org. Ремонт Павловского тракта в Барнауле. barnaul.org. Ремонт Павловского тракта в Барнауле. barnaul.org. Ремонт Павловского тракта в Барнауле. barnaul.org.

Дорога обустраивается водоотводными сооружениями, двумя островками безопасности. На всем протяжении дорожного участка предусмотрено шесть остановочных площадок. На подходах к ним, светофорам и пешеходным переходам будут заасфальтированы тротуары.

Подрядчик в лице ООО ПСК «Индустрия» подчеркивает, что работы на объекте проводятся в графике, а ремонт будет завершен в соответствии с контрактом не позднее 15 ноября

Вячеслав Франк,

глава Барнаула: