Главный повар Кремля рассказал о «хороших котлетах» для Путина и меню на приемах ко Дню Победы

Галкин отметил, что подготовка обычно начинается после Нового года, чтобы не было никаких сбоев в организации торжественного банкета.
«Все это очень большая работа <…> идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит… обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет», — рассказал повар.
По его словам, за время подготовки меню может незначительно корректироваться. И то, какой-нибудь десерт.
На самом банкете также все выверено и отрепетировано настолько, что даже столы расставляют по времени — и здесь никаких сбоев быть не может.
«Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например, 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле это нереально… потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон», — добавил Галкин.
При этом у каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд и все это прорабатывается не один месяц.
Что касается самого меню, то, как подчеркнул Галкин, все зависит от личных предпочтений.
К примеру, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты.
«Это зависит от первого лица. Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его еще застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь», — рассказал повар.
Говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.
«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — подчеркнул Галкин.