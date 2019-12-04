Главное, чтобы дождь не пошел перед Новым годом: оттепель не должна сорвать подготовку Барнаула к празднику

Резкое потепление, которое нагрянуло в Барнаул в начале декабря, не должно сказаться на ходе работ по подготовке к Новому году.

Как сообщили altapress.ru в администрации города, в данный момент нет причин говорить о том, что высокие температуры воздуха как-то отразятся на возведении снежного городка на площади Сахарова.

«Конечно, мы следим за погодой. Но на площади Сахарова сейчас проводятся только подготовительные работы, начинается монтаж ели, а лед завозится для входных групп снежного городка. Так что все нормально. Главное, чтобы дождь не пошел во второй половине декабря», — сказали в мэрии.

Напомним, в Барнауле оттепель в декабре не раз сказывалась на внешнем виде новогодних фигур. В плачевном состоянии из-за зимнего дождя и высоких температур воздуха оказывались снежные изваяния и на площади Сахарова, и на других новогодних площадках города.

Отметим, что потепление, пришедшее в Алтайский край, продлится до следующей недели.