Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекратили

Ранее стало известно, что Марию Мотузную и еще одного барнаульца, Андрея Шашерина, исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга. «Это означает, что в отношении них уголовные дела по ст. 282 прекращены. Правда, следствие пока не уведомляло об этом адвокатов», — рассказал Павел Чиков.
Причина, по которой дела прекратили, достоверно не известна. На соответствующий запрос altapress.ru в региональном СКР пока не дали ответа.
Другой обвиняемый по аналогичной статье, барнаулец Даниил Маркин, все еще находится в этом списке. Заринчанина Антона Ангела Росфинмониторинг не вносил в данный перечень, так что о его деле пока ничего не известно.
Сама Мария Мотузная уже в курсе случившегося. Девушка похвасталась этим в Instagram. Еще одно дело против нее об оскорблении чувств верующих ранее прекратили за истечением срока давности. Таким образом, девушка может вернуться домой без каких-либо санкций, если пожелает.