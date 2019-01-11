Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
46

Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекратили

Следователи прекратили уголовное разбирательство в отношении 24-летней Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме. Об этом изданию «Право.ру» сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018

Ранее стало известно, что Марию Мотузную и еще одного барнаульца, Андрея Шашерина, исключили из списка экстремистов Росфинмониторинга. «Это означает, что в отношении них уголовные дела по ст. 282 прекращены. Правда, следствие пока не уведомляло об этом адвокатов», — рассказал Павел Чиков.

Причина, по которой дела прекратили, достоверно не известна. На соответствующий запрос altapress.ru в региональном СКР пока не дали ответа.

Другой обвиняемый по аналогичной статье, барнаулец Даниил Маркин, все еще находится в этом списке. Заринчанина Антона Ангела Росфинмониторинг не вносил в данный перечень, так что о его деле пока ничего не известно.

Сама Мария Мотузная уже в курсе случившегося. Девушка похвасталась этим в Instagram. Еще одно дело против нее об оскорблении чувств верующих ранее прекратили за истечением срока давности. Таким образом, девушка может вернуться домой без каких-либо санкций, если пожелает.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость