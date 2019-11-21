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21 ноября
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Жизнь

«Город бесов»: уральская группа сняла клип на песню о Барнауле и призналась ему в любви

Современная группа с Урала «Курара» выпустила клип на песню «Барнаул» с нового альбома «Кафка». Участники коллектива рассказали о новом видеоролике изданию «Meduza».

Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Анна Зайкова

Черно-белое видео для песни о Барнауле снимали в Екатеринбурге. Это и лирическое посвящение одному из любимых городов, и высказывание на излюбленную тему о гастрольной кочевой жизни музыкантов, пишет издание.

Клип снимал режиссер Арнольд Железцов, который специально приехал в Екатеринбург из США. На кадрах мелькают достопримечательности родного города музыкантов — от знаменитой Белой башни до «Супрематического креста» Покраса Лампаса.

Участники «Курары» говорят, что Барнаул самый самый дальний и маленький город в сибирских турах, где живут самые благодарные люди.

«Город-фантом — этот образ точно угадал Арнольд. Речь и не о Барнауле, и не о Екатеринбурге, а об этой вечной дороге, которую мы так любим и в которой сливаются дома, люди, названия», — рассказывает вокалист коллектива Олег Ягодин.

Арнольд Железцов,
режиссер клипа

Это музыкальный фильм посвящается хранителям городов, застывших, ожидающих. Он адресован городам бесов, городам призраков, городам героев. Современным метрополиям нужна созвучная с ними музыка, им необходимо право голоса, право на воспоминания. «Барнаул» в этом смысле — урбанистический культурный код, а Белая башня — нулевой километр нашей с группой «Курара» монохромной уральской истории.

Локации для клипа «Барнаул» подбирали тщательно — это здания советского модернизма, построенные после 1960-х, отмечает режиссер локаций Полина Иванова. Для группы было важно показать эстетику этого стиля.

«Именно он, с одной стороны, объединяет все советские города, и кажется, что мы не можем отличить панельки Барнаула от панелек Екатеринбурга. С другой стороны, именно здания советского модернизма обычно являются самыми знаковыми в городе," - подчеркивает Полина.

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