9 июня
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Жизнь

Город в городе. Как ЖК «Локомотив» меняет восприятие центра Барнаула

Я живу в Барнауле в общей сложности 40 лет. Все это время территория под названием «Локомотив» так или иначе влияла на мое восприятие города, становившегося то родным и близким, то чужим и непонятным, то ввергала в уныние, то дарила надежду.

Строящийся ЖК "Локомотив".
Строящийся ЖК "Локомотив".
altapress.ru

Почему не стадион

Знакомство со стадионом «Локомотив» состоялось зимой 1980 года, когда сборная студентов Алтайского госуниверситета рубилась там — не помню уже, с кем — в русский хоккей, или бенди. Болельщики гуртились вдоль бровки поля и веселились, глядя как наши пацаны, привыкшие играть в хоккей с шайбой, пытались укротить короткие смешные клюшки, большую площадку футбольного поля и увесистый оранжевый шарик. Помню, с каким усмешкой я изучал устройство «Локомотива», придя в итоге к выводу, что в иных райцентрах стадионы будут поприличнее. «А что ты хочешь, — хмыкнул старшекурсник-историк, топтавшийся рядом, — Железнодорожники его в капитальном виде построили для своих нужд в самом конце пятидесятых». Это был обычный типовой проект для той эпохи. Почти такой же стадион сделали в Новосибирске.

Стадион &quot;Локомотив&quot;.
Стадион «Локомотив».
altapress.ru
Стадион &quot;Локомотив&quot;.
Стадион «Локомотив».
altapress.ru

В следующий раз на «Локомотиве» я побывал в первой половине нулевых как журналист телепрограммы «Чемпион». Мы приехали поснимать «картинки» занятий легкоатлетической группы будущего заслуженного тренера России Сергея Клевцова. Его подопечные, среди которых выделялся будущий чемпион мира и Европы в барьерном спринте Сергей Шубенков, делали на поле упражнения на развитие выносливости и скорости, кидали что-то тяжелое. Окружающий легкоатлетов пейзаж был апокалипсическим. Деградировавшее, изуродованное траншеей футбольное поле, останки беговых дорожек, гнилые деревянные лавки, ржавое железо различных конструкций. Предприимчивый оператор Дима заснял еще разгром и запустение подтрибунных помещений. Я понял тогда две вещи. Первая: человек, способный организовать полноценную тренировку на таком убогом пространстве, способен добиться очень многого. Вторая: стадиону каюк, в центре города образовался заброшенный угол.

Споры о судьбе захиревшего стадиона вспыхивали не раз — кстати, не всегда публичные. В публичном пространстве ревнители традиций призывали возродить спортсооружение. Но никто не мог внятно объяснить: «Зачем?». Или как сейчас говорят: «Чтобы что?». Снова играть в хоккей с мячом, который для Барнаула всегда был чужим видом спорта? Футбол? Так в городе хватает площадок, чтобы любители могли погонять мячик, а профессиональной команды есть «Динамо». У легкоатлетов, теннисистов и любителей лыжного спорта были свои базы для тренировок и активного отдыха. Озвучивался еще смешной вариант с масштабными играми в пейнтбол и прочими экзотическими развлечениями тучных нулевых годов. Единственный серьезный вариант мог быть связан с большим универсальным залом для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, который сейчас возвращается в крае в моду), но среди «игровиков» не нашлось ни объединяющего центра, ни влиятельных лоббистов во властных структурах.

Что еще тут могло быть? Парк? Места мало, к тому ж «Изумрудный» рядом. Оставалось два варианта, которые обсуждались в основном в кулуарах: торговый центр или жилые многоэтажки. ТЦ и ТРК в центре Барнаула, несмотря на заявления некоторых чиновников, ответственных за торговлю, предостаточно. Если вам завяжут глаза, крутанут вокруг своей оси несколько раз и скажут «иди», очень скоро вы окажетесь в «Галактике», «Пионере», «Проспекте» или что там еще (кто-то из местных ученых метко подметил: для барнаульцев местами культурного досуга стали ТРЦ). К счастью, победил вариант с жилищной застройкой. И не точечной, набившей всем оскомину своими последствиями для транспортной и коммунальной составляющей Барнаула, а комплексной, да к тому же новаторской.

Код классики

Территорию под будущий ЖК «Локомотив» еще нужно было «собрать» из клочков земли, принадлежавших разного рода собственникам, а преодолевать последствия «феодальной раздробленности» тяжело во все эпохи. Учитывайте и то, что на землю в центре любого города найдется немало других желающих ее застроить. Однако широко известному предпринимателю Евгению Ракшину, ставшему идейным вдохновителем строительства ЖК «Локомотив», удалось успешно закончить сложнейший квест переговоров и сделок. Надеюсь когда-нибудь услышать от Евгения Александровича подробности того периода (даже если на них будет наложен гриф «Не для печати»). В этих подробностях — аромат, классика деловых отношений начала ХХI века.

«Классика» — вообще ключевое понятие для строящегося ЖК «Локомотив». Для сведения, так называется мастерская известного в Сибири архитектора Александра Деринга, спроектировавшая в 2014 году этот жилой комплекс. Мы бродим с Александром Федоровичем по огромной стройплощадке «Локомотива», и он объясняет замысел того, что мы видим.

— Мы не копируем что-то классическое и не гонимся за сиюминутной модой. Мы стараемся создавать проекты, которые не потеряют своей актуальности и свежести через пять, десять и далее лет. Которые, в конечном итоге, сами могут стать классикой.

Разработчикам нетипичного для Барнаула на тот период времени проекта «Локомотив» пришлось учитывать особенности локации. Рядом сразу две площади — Мемориал Славы и Привокзальная, соседствовавшие с разномастной, низкоэтажной застройкой. Целостностного впечатления, «картины маслом» не было. Ну, представьте даму, собравшуюся в ресторан — сложная свежая прическа, элегантное вечернее платье, дорогие украшения и затрапезные шлепанцы… Чтобы создать завершенный градостроительный ансамбль, требовалась нестандартная застройка, которая бы не подавила своими размерами Мемориал Славы. Выход был найден в разной этажности. Сторона, соседствующая с мемориальным комплексом, высотою в шесть этажей, а самый дальний угол замкнутого периметра вырастет до 77 метров, или 22 этажей. В целом получился проект в стиле английских жилых комплексов с внутренним двором и без машин. Для них — одноэтажная подземная парковка. Двор получается размером в два футбольных поля. Здесь будут деревья, кустарники, травяной газон, спортсооружения. Представителям старших возрастов будет, где разгуляться, а детям и подросткам, где поиграть. По внешнему периметру предусмотрены помещения для торговли, кафе, офисов, частных медучреждений и других предприятий. Ко всему прочему строительство ЖК «Локомотив» позволяет решить сугубо прагматическую задачу — модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуру окрестной территории.

ЖК «Локомотив» (визуализация).
ЖК «Локомотив» (визуализация).
altapress.ru
ЖК «Локомотив» (визуализация).
ЖК «Локомотив» (визуализация).
altapress.ru
ЖК «Локомотив» (визуализация).
ЖК «Локомотив» (визуализация).
altapress.ru
ЖК «Локомотив» (визуализация).
ЖК «Локомотив» (визуализация).
altapress.ru

Новая жизнь Восточной трибуны

Еще одной задачей, стоявшей перед проектировщиками, стало сохранение исторического облика фасада стадиона «Локомотив». Конечно, это дискуссионная тема — есть ли действительная историческая ценность в этом фасаде, но закон есть закон: стадион был принят на государственную охрану постановлением Краевым советом народных депутатов 1 марта 1999 года. Предметом охраны стало здание Восточной трибуны и декоративное оформление главного фасада.

Ветхую старую стену сохранить не удалось, поскольку к ней крепились конструкции самих трибун — строителям пришлось заново строить ее и заново воссоздавать декоративное оформление. Но голым копированием дело не ограничилось. Реконструированная стена станет частью торговой галереи под крышей. Она позволит разгрузить и обезопасить пешеходное движение вдоль кишащего транспортом проспекта Строителей. Вы можете просто пройти по галерее, можете заглянуть в ее кафешки и бутики и скоротать время перед походом в кино или на вокзалы. Неизбежно возникают ассоциации с уютными торговыми галереями европейских городов, например, итальянских — и в этом тоже прямая отсылка к архитектурной классике! Входы в галерею будут украшать витражи. Оригинальный пешеходный переход в интерьерах миниатюрного ТЦ. И памятник цел, и людям приятно.

Строящийся ЖК «Локомотив».
Строящийся ЖК «Локомотив».
altapress.ru
Строящийся ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Строящийся ЖК «Локомотив».
altapress.ru
Строящийся ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Строящийся ЖК «Локомотив».
altapress.ru

Жизнь в движении

Слоган ЖК «Локомотив»: «Жизнь в центре движения». Рабочий проект ЖК «Локомотив» был подготовлен «Алтайгражданпроектом, строит комплекс компания «Селф». Все они гарантируют, что жизнь эта будет комфортной. От шума вокзалов и гула транспортной магистрали должны спасать толстые стены и тройные стеклопакеты. При этом самый центр города с «нулевым километром», вузы, театры и другие объекты соцкультбыта, торговые и развлекательные учреждения, парк и вокзалы — в шаговой доступности. Хозяева «Локомотива» полагают, что такой комплекс заинтересует прежде всего молодых барнаульцев, семейные пары, которым за сутки нужно многое успеть сделать. И здесь активная «движуха» им гарантирована.

В новом жилищном комплексе насчитывается порядка 800 квартир различной планировки — от студий до четырехкомнатных квартир. Тут вам и классическое жилье, и не совсем обычное: с террасами на кровле, с душевыми и гардеробными в спальне, с высокими потолками. Разнообразный квартирный набор в совокупности с причудливыми линиями этажности лишают архитектурного ансамбля монотонности. А цвет декоративного облицовочного кирпича добавляет колорита жилищной громаде. Александр Деринг говорит, что изначально предполагался облицовочный кирпич красного цвета. Но что-то там не срослось, и выбор остановили в пользу керамического кирпича с имитацией ручной выделки «недожог-пережог». Он дает ощущение времени, прокладывает ассоциативные ряды в прошлое и будущее.

Строящийся ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Строящийся ЖК «Локомотив».
altapress.ru
Строящийся ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Строящийся ЖК «Локомотив».
altapress.ru
Строящийся ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Строящийся ЖК «Локомотив».
altapress.ru

…Задрав голову, я стоял в центре строящегося комплекса, смотрел на циклопические строительные краны, на строителей, работающих в поднебесье, на колодец неба с плывущими облаками и поймал себя на том, что завидую детям, которые скоро здесь будут жить и играть во дворе. «Локомотив» — это город в городе. Это долгожданный прорыв Барнаула в XXI век. Комплексы такой застройки уже появились в краевом центре. Но проект «Локомотива» был первым, его пример вдохновил других застройщиков. Так появились ЖК «Эпоха» и ЖК «Ютсон». Построили их раньше потому, что у застройщиков не было тех проблем с оформлением земельного участка, о которых вы прочитали выше. Но это не принципиально — главное, что архитектура города стала настигать несущееся галопом время. И разогнал этот процесс «Локомотив». Как корабль вы назовете, так он у вас и поплывет, не так ли? Дети, выросшие в этом городе в городе, будут с гордостью говорить: «Я с «Локомотива».

Сергей Винокуров

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