Город в городе. Как ЖК «Локомотив» меняет восприятие центра Барнаула

Я живу в Барнауле в общей сложности 40 лет. Все это время территория под названием «Локомотив» так или иначе влияла на мое восприятие города, становившегося то родным и близким, то чужим и непонятным, то ввергала в уныние, то дарила надежду.

Почему не стадион

Знакомство со стадионом «Локомотив» состоялось зимой 1980 года, когда сборная студентов Алтайского госуниверситета рубилась там — не помню уже, с кем — в русский хоккей, или бенди. Болельщики гуртились вдоль бровки поля и веселились, глядя как наши пацаны, привыкшие играть в хоккей с шайбой, пытались укротить короткие смешные клюшки, большую площадку футбольного поля и увесистый оранжевый шарик. Помню, с каким усмешкой я изучал устройство «Локомотива», придя в итоге к выводу, что в иных райцентрах стадионы будут поприличнее. «А что ты хочешь, — хмыкнул старшекурсник-историк, топтавшийся рядом, — Железнодорожники его в капитальном виде построили для своих нужд в самом конце пятидесятых». Это был обычный типовой проект для той эпохи. Почти такой же стадион сделали в Новосибирске.

Стадион «Локомотив». altapress.ru Стадион «Локомотив». altapress.ru

В следующий раз на «Локомотиве» я побывал в первой половине нулевых как журналист телепрограммы «Чемпион». Мы приехали поснимать «картинки» занятий легкоатлетической группы будущего заслуженного тренера России Сергея Клевцова. Его подопечные, среди которых выделялся будущий чемпион мира и Европы в барьерном спринте Сергей Шубенков, делали на поле упражнения на развитие выносливости и скорости, кидали что-то тяжелое. Окружающий легкоатлетов пейзаж был апокалипсическим. Деградировавшее, изуродованное траншеей футбольное поле, останки беговых дорожек, гнилые деревянные лавки, ржавое железо различных конструкций. Предприимчивый оператор Дима заснял еще разгром и запустение подтрибунных помещений. Я понял тогда две вещи. Первая: человек, способный организовать полноценную тренировку на таком убогом пространстве, способен добиться очень многого. Вторая: стадиону каюк, в центре города образовался заброшенный угол.

Споры о судьбе захиревшего стадиона вспыхивали не раз — кстати, не всегда публичные. В публичном пространстве ревнители традиций призывали возродить спортсооружение. Но никто не мог внятно объяснить: «Зачем?». Или как сейчас говорят: «Чтобы что?». Снова играть в хоккей с мячом, который для Барнаула всегда был чужим видом спорта? Футбол? Так в городе хватает площадок, чтобы любители могли погонять мячик, а профессиональной команды есть «Динамо». У легкоатлетов, теннисистов и любителей лыжного спорта были свои базы для тренировок и активного отдыха. Озвучивался еще смешной вариант с масштабными играми в пейнтбол и прочими экзотическими развлечениями тучных нулевых годов. Единственный серьезный вариант мог быть связан с большим универсальным залом для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, который сейчас возвращается в крае в моду), но среди «игровиков» не нашлось ни объединяющего центра, ни влиятельных лоббистов во властных структурах.

Что еще тут могло быть? Парк? Места мало, к тому ж «Изумрудный» рядом. Оставалось два варианта, которые обсуждались в основном в кулуарах: торговый центр или жилые многоэтажки. ТЦ и ТРК в центре Барнаула, несмотря на заявления некоторых чиновников, ответственных за торговлю, предостаточно. Если вам завяжут глаза, крутанут вокруг своей оси несколько раз и скажут «иди», очень скоро вы окажетесь в «Галактике», «Пионере», «Проспекте» или что там еще (кто-то из местных ученых метко подметил: для барнаульцев местами культурного досуга стали ТРЦ). К счастью, победил вариант с жилищной застройкой. И не точечной, набившей всем оскомину своими последствиями для транспортной и коммунальной составляющей Барнаула, а комплексной, да к тому же новаторской.

Код классики

Территорию под будущий ЖК «Локомотив» еще нужно было «собрать» из клочков земли, принадлежавших разного рода собственникам, а преодолевать последствия «феодальной раздробленности» тяжело во все эпохи. Учитывайте и то, что на землю в центре любого города найдется немало других желающих ее застроить. Однако широко известному предпринимателю Евгению Ракшину, ставшему идейным вдохновителем строительства ЖК «Локомотив», удалось успешно закончить сложнейший квест переговоров и сделок. Надеюсь когда-нибудь услышать от Евгения Александровича подробности того периода (даже если на них будет наложен гриф «Не для печати»). В этих подробностях — аромат, классика деловых отношений начала ХХI века.

«Классика» — вообще ключевое понятие для строящегося ЖК «Локомотив». Для сведения, так называется мастерская известного в Сибири архитектора Александра Деринга, спроектировавшая в 2014 году этот жилой комплекс. Мы бродим с Александром Федоровичем по огромной стройплощадке «Локомотива», и он объясняет замысел того, что мы видим.

— Мы не копируем что-то классическое и не гонимся за сиюминутной модой. Мы стараемся создавать проекты, которые не потеряют своей актуальности и свежести через пять, десять и далее лет. Которые, в конечном итоге, сами могут стать классикой.

Разработчикам нетипичного для Барнаула на тот период времени проекта «Локомотив» пришлось учитывать особенности локации. Рядом сразу две площади — Мемориал Славы и Привокзальная, соседствовавшие с разномастной, низкоэтажной застройкой. Целостностного впечатления, «картины маслом» не было. Ну, представьте даму, собравшуюся в ресторан — сложная свежая прическа, элегантное вечернее платье, дорогие украшения и затрапезные шлепанцы… Чтобы создать завершенный градостроительный ансамбль, требовалась нестандартная застройка, которая бы не подавила своими размерами Мемориал Славы. Выход был найден в разной этажности. Сторона, соседствующая с мемориальным комплексом, высотою в шесть этажей, а самый дальний угол замкнутого периметра вырастет до 77 метров, или 22 этажей. В целом получился проект в стиле английских жилых комплексов с внутренним двором и без машин. Для них — одноэтажная подземная парковка. Двор получается размером в два футбольных поля. Здесь будут деревья, кустарники, травяной газон, спортсооружения. Представителям старших возрастов будет, где разгуляться, а детям и подросткам, где поиграть. По внешнему периметру предусмотрены помещения для торговли, кафе, офисов, частных медучреждений и других предприятий. Ко всему прочему строительство ЖК «Локомотив» позволяет решить сугубо прагматическую задачу — модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуру окрестной территории.

ЖК «Локомотив» ( визуализация). altapress.ru ЖК «Локомотив» ( визуализация). altapress.ru ЖК «Локомотив» ( визуализация). altapress.ru ЖК «Локомотив» ( визуализация). altapress.ru

Новая жизнь Восточной трибуны

Еще одной задачей, стоявшей перед проектировщиками, стало сохранение исторического облика фасада стадиона «Локомотив». Конечно, это дискуссионная тема — есть ли действительная историческая ценность в этом фасаде, но закон есть закон: стадион был принят на государственную охрану постановлением Краевым советом народных депутатов 1 марта 1999 года. Предметом охраны стало здание Восточной трибуны и декоративное оформление главного фасада.

Ветхую старую стену сохранить не удалось, поскольку к ней крепились конструкции самих трибун — строителям пришлось заново строить ее и заново воссоздавать декоративное оформление. Но голым копированием дело не ограничилось. Реконструированная стена станет частью торговой галереи под крышей. Она позволит разгрузить и обезопасить пешеходное движение вдоль кишащего транспортом проспекта Строителей. Вы можете просто пройти по галерее, можете заглянуть в ее кафешки и бутики и скоротать время перед походом в кино или на вокзалы. Неизбежно возникают ассоциации с уютными торговыми галереями европейских городов, например, итальянских — и в этом тоже прямая отсылка к архитектурной классике! Входы в галерею будут украшать витражи. Оригинальный пешеходный переход в интерьерах миниатюрного ТЦ. И памятник цел, и людям приятно.

Строящийся ЖК «Локомотив». altapress.ru Строящийся ЖК «Локомотив». altapress.ru Строящийся ЖК «Локомотив». altapress.ru

Жизнь в движении

Слоган ЖК «Локомотив»: «Жизнь в центре движения». Рабочий проект ЖК «Локомотив» был подготовлен «Алтайгражданпроектом, строит комплекс компания «Селф». Все они гарантируют, что жизнь эта будет комфортной. От шума вокзалов и гула транспортной магистрали должны спасать толстые стены и тройные стеклопакеты. При этом самый центр города с «нулевым километром», вузы, театры и другие объекты соцкультбыта, торговые и развлекательные учреждения, парк и вокзалы — в шаговой доступности. Хозяева «Локомотива» полагают, что такой комплекс заинтересует прежде всего молодых барнаульцев, семейные пары, которым за сутки нужно многое успеть сделать. И здесь активная «движуха» им гарантирована.

В новом жилищном комплексе насчитывается порядка 800 квартир различной планировки — от студий до четырехкомнатных квартир. Тут вам и классическое жилье, и не совсем обычное: с террасами на кровле, с душевыми и гардеробными в спальне, с высокими потолками. Разнообразный квартирный набор в совокупности с причудливыми линиями этажности лишают архитектурного ансамбля монотонности. А цвет декоративного облицовочного кирпича добавляет колорита жилищной громаде. Александр Деринг говорит, что изначально предполагался облицовочный кирпич красного цвета. Но что-то там не срослось, и выбор остановили в пользу керамического кирпича с имитацией ручной выделки «недожог-пережог». Он дает ощущение времени, прокладывает ассоциативные ряды в прошлое и будущее.

Строящийся ЖК «Локомотив». altapress.ru Строящийся ЖК «Локомотив». altapress.ru Строящийся ЖК «Локомотив». altapress.ru

…Задрав голову, я стоял в центре строящегося комплекса, смотрел на циклопические строительные краны, на строителей, работающих в поднебесье, на колодец неба с плывущими облаками и поймал себя на том, что завидую детям, которые скоро здесь будут жить и играть во дворе. «Локомотив» — это город в городе. Это долгожданный прорыв Барнаула в XXI век. Комплексы такой застройки уже появились в краевом центре. Но проект «Локомотива» был первым, его пример вдохновил других застройщиков. Так появились ЖК «Эпоха» и ЖК «Ютсон». Построили их раньше потому, что у застройщиков не было тех проблем с оформлением земельного участка, о которых вы прочитали выше. Но это не принципиально — главное, что архитектура города стала настигать несущееся галопом время. И разогнал этот процесс «Локомотив». Как корабль вы назовете, так он у вас и поплывет, не так ли? Дети, выросшие в этом городе в городе, будут с гордостью говорить: «Я с «Локомотива».

Сергей Винокуров