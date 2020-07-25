Губернатор Томенко рассказал, какие слова он написал возле музея Шукшина в Сростках

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о поездке в родное село Василия Шукшина.

Губернатор поздравил всех с днем рождения Василия Шукшина. Напомним, кинорежиссер, актер, сценарист и писатель родился 25 июля 1929 года.

«За время, которое я живу и работаю в Алтайском крае, удалось перечитать некоторые произведения Шукшина. Когда перечитываешь Шукшина, в его творчестве всегда открывается что-то новое, интересное, глубокое. Это захватывает и заставляет возвращаться к каким-то вещам снова и снова», — отметил Томенко.

Томенко посетил родное село Шукшина. Там на горе Пикете он возложил цветы к памятнику и посмотрел сцену, на которой проходят концерты во время Шукшинских дней.

Губернатор отметил, что всем конструкциям требуется обновление и пообещал провести общественное обсуждение — чтобы у народа выяснить, какие именно работы необходимо провести в Сростках.

«"Читайте, узнавайте, открывайте снова и снова…» — эти слова я вчера написал на доске пожеланий возле музея Шукшина в Сростках", — рассказал Томенко.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае планируют подготовить уникальную инсталляцию «Я и Шукшин».

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