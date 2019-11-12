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11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — «самый выгодный день в году»

  • Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения, предлагая скидки и преимущества всем жителям России.
  • В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров.
  • В 2018 году более 2,5 млн жителей России приняли участие в первом «Зелёном дне».

Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — обозначив его «самым выгодным днем в году». Жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по наиболее выгодным условиям, с большими скидками. Впервые в рамках «Зелёного дня» будут масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

  • потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;*
  • скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;
  • оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;
  • повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;
  • скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;
  • возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л'Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;
  • скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».**

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:

  • Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.***
  • Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.****
  • Сервис Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ.
  • Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.
  • Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки.
  • «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.
  • «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой до 65%.

Мы продолжаем начатую в прошлом году традицию устраивать «самый выгодный день в году» для клиентов и всех желающих. Уверен, что каждый сможет по достоинству оценить масштаб и количество всевозможных предложений от нас и наших партнеров и выбрать для себя сразу несколько наиболее подходящих, — отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОН».

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке 30-ти литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем выгодных предложений: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по акционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Подробная информация о предложениях Банка и партнеров, сроке, месте и порядке их получения на www.sberbank.ru/178 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Потребительский кредит со ставкой 11.1% годовых*

Ставки по кредиту действительны 11−12 ноября 2019 года. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона для всех категорий клиентов: при сумме кредита до 300 000 ₽ - ставка составляет от 12,9 до 19,9%; при сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 ₽ - от 11,1 до 16,9%; при сумме кредита от 1 000 000 ₽ - процентная ставка — 11,1%. ​Цель кредита — на цели личного потребления. Валюта кредита — рубли РФ. ​Мин. сумма кредита — 30 000 руб. ​Макс. сумма кредита*: 5 000 000 руб., если получаете зарплату на счет в Сбербанке и 3 000 000 руб. — для других заемщиков. ​​Срок кредита — от 3 месяцев до 5 лет. ​Комиссия за выдачу кредита — отсутствует. ​Комиссия за досрочное погашение — отсутствует. ​Обеспечение по кредиту — не требуется. Досрочное погашение — без комиссии. Погасить кредит можно в любой момент в Сбербанк Онлайн или в офисе банка. *Лимит суммарного остатка задолженности по действующим потребительским кредитам без обеспечения в Сбербанке не может превышать 5 000 000 рублей (для заемщиков, получающих зарплату на счет в Сбербанке) или 3 000 000 рублей (для остальных заемщиков). Дополнительно >>

Страховка**

Страховые услуги по продукту «Защита дома онлайн» оказывает ООО СК «Сбербанк страхование», лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования СИ № 4331, от 05.08.2015, выдана Банком России бессрочно. Адрес: г. Москва, ул. Павловская дом 7. Акция с 11 по 15 ноября включительно. С подробной информацией об организаторе и правилах акции, размере скидок по продукту «Защита дома онлайн», месте, сроках и порядке их получения, ограничениях и иных условиях можно ознакомиться на официальном сайте Страховщика sberbankins.ru.

ОККО***

Акция действует в период с 11.11.2019 по 18.11.2019, из них: 11.11.2019−12.11.2019 — срок получения промокода, 11.11.2019−18.11.2019 — срок активации промокода. Прокомод активирует пакет подписок «Оптимум» в Сервисе Okko (18+) на 65 дней и Подписку «Англия. Премьер-лига» в разделе «Спорт» Сервиса Okko (18+) на 10 дней. По истечении указанного срока за пользование пакетом подписок «Оптимум» и подписки «Англия. Премьер-лига» взимается абонентская плата. Подробности об акции, организаторе, условиях и ограничениях: okko.tv/s/greenday. Организатор Акции: ООО «Окко», адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 126, лит. Б, пом. 53-Н, ОГРН 1167847381130.

Беру****

Акция действует с 11.11.2019 по 12.11.2019 на ограниченный список товаров. Количество товара ограничено. Подробнее на beru.ru/special/secret-sale-rules

Маркетплейс Беру предоставляется ООО «Яндекс.Маркет» (ОГРН 1167746491395, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр.44, эт. 5) — совместное предприятие с участием Яндекса и группы компаний Сбербанк.

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