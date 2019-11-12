Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — обозначив его «самым выгодным днем в году». Жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по наиболее выгодным условиям, с большими скидками. Впервые в рамках «Зелёного дня» будут масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;*

со ставкой 11,1% годовых;* скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка; оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии; повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

10% по новым бизнес-картам; скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов; возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности ( «Республика», «Л'Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;

до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности «Республика», «Л'Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).; скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».**

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:

Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов , сериалов и мультфильмов.***

предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов сериалов и мультфильмов.*** Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.****

подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.**** Сервис Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ.

предоставит скидку 45% на первый заказ. Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

предложит консультации врачей со скидкой до 24%. Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки.

подарит скидки до 20% на поездки. «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые ( Audi , Nissan , Kia , Chevrolet , Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые Audi Nissan Kia Chevrolet Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу. «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой до 65%.

Мы продолжаем начатую в прошлом году традицию устраивать «самый выгодный день в году» для клиентов и всех желающих. Уверен, что каждый сможет по достоинству оценить масштаб и количество всевозможных предложений от нас и наших партнеров и выбрать для себя сразу несколько наиболее подходящих, — отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОН».

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке 30-ти литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем выгодных предложений: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по акционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Подробная информация о предложениях Банка и партнеров, сроке, месте и порядке их получения на www.sberbank.ru/178 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.