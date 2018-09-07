Игры, творческий пленэр и большой концерт: как отметят День города в «Лесной сказке»

На главной цене парка пройдет концертная программа с конкурсами, выступлениями артистов, и веселыми играми от сказочных аниматоров и призами.
Рядом со сценой установят необычную «раскраску» — автомобиль. Маленькие гости праздника смогут разрисовать его яркими красками и написать поздравления любимому городу.
На главной аллее парка расположится зона с гигантским боулингом от компании «Сибирские сети», большая игротека с множеством настольных игр от «Мосигры», гиганстские крестики-нолики от «Сибирской продовольственной» и интерактивный квест от компании 2gis.
Любители творчества смогут поучаствовать в мастер-классах от творческой мастерской изобразительного и декоративно-прикладного искусства Сергея Михайловича Погодаева. С 12.00 до 14.00 можно будет поучится живописи и традиционной росписи, а также полюбоваться на выставку картин и декоративных изделий.
Организатор акции: ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения
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