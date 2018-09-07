Игры, творческий пленэр и большой концерт: как отметят День города в «Лесной сказке»

9 сентября с 12.00 до 14.00 , в День города, издательский дом «Алтапресс» проведет большой праздник для горожан в парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12В). Барнаульцев ждет развлекательная программа, встреча с героями сказок, а также множество развлекательных площадок.

На главной цене парка пройдет концертная программа с конкурсами, выступлениями артистов, и веселыми играми от сказочных аниматоров и призами.

Рядом со сценой установят необычную «раскраску» — автомобиль. Маленькие гости праздника смогут разрисовать его яркими красками и написать поздравления любимому городу.

На главной аллее парка расположится зона с гигантским боулингом от компании «Сибирские сети», большая игротека с множеством настольных игр от «Мосигры», гиганстские крестики-нолики от «Сибирской продовольственной» и интерактивный квест от компании 2gis.

День города в «Лесной сказке» Дмитрий Лямзин День города в «Лесной сказке» Дмитрий Лямзин День города в «Лесной сказке» Дмитрий Лямзин День города в «Лесной сказке» Дмитрий Лямзин День города в «Лесной сказке» Дмитрий Лямзин День города в «Лесной сказке» Дмитрий Лямзин

Любители творчества смогут поучаствовать в мастер-классах от творческой мастерской изобразительного и декоративно-прикладного искусства Сергея Михайловича Погодаева. С 12.00 до 14.00 можно будет поучится живописи и традиционной росписи, а также полюбоваться на выставку картин и декоративных изделий.

Организатор акции: ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения 09.09.18 с 12.00 до 14.00. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов и порядке их получения уточняйте на месте.

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