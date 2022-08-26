«Ими гордится район»: Сергей Ферапонтов занесен на Доску почета

За продуктивную работу на благо Железнодорожного района его лучшие люди и коллективы удостоились занесения на Доску почета. Среди них — руководитель группы промышленных предприятий « Барнаульский завод мехпрессов » Сергей Ферапонтов .

В Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района состоялась торжественная церемония награждения лучших людей и предприятий района, посвященная 292-летию Барнаула. В зале собрались представители бизнес-сообщества, социальной, культурной сфер и общественности.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Крыжановский, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Локтев, депутат Барнаульской городской думы Марина Понкрашева, первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков. Они вручили заслуженные награды краевого и городского уровней людям, внесшим ощутимый вклад в развитие района.

— Мы гордимся теми, кто ежедневно трудится на благо Барнаула и Железнодорожного района. За прошедший год нам удалось сделать многое. Район, как и город, не стоит на месте, он постоянно растет и развивается. И это, безусловно, заслуга тех, чьи имена прозвучат сегодня в этом зале, — отметил первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, также присутствовавший на церемонии.

Первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной вручает награду Сергею Ферапонтову Фото: Владимир Вдовин

Отдельное внимание уделили тем, кто был удостоен занесения на Доску почета. Почетные грамоты Железнодорожного района и Свидетельства о занесении на Доску почета «Ими гордится район» получили девять человек и шесть трудовых коллективов. Это люди разных профессий и сфер деятельности: врачи, предприниматели, руководители и активисты. В их числе — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. Он активный участник общественной и благотворительной жизни родного района и города Барнаула. Также Сергей Ферапонтов двадцать пять лет возглавляет Совет руководителей предприятий Железнодорожного района. Эта структура, объединяющая бизнес, промышленные и социальные предприятия, призвана решать социально-экономические вопросы района.

— Хотел бы выразить благодарность и отметить, что это не только признание моих заслуг как руководителя, — говорит Сергей Ферапонтов. — Это награда всего коллектива нашего предприятия, а также всех тех, кто помогает нам эффективно работать и развиваться: поставщиков, партнеров и клиентов. Благодаря их слаженному взаимодействию Барнаульский завод мехпрессов сегодня занимает ведущие позиции в стране и ближайшем зарубежье в сфере выпуска прессов, кузнечно-прессовых машин и другой продукции. Работа стабильных, современных предприятий в Железнодорожном районе способствует его развитию и процветанию — и, следовательно, процветанию города, края и страны в целом.

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.