Инстаграм-звезды: что за люди ведут 10 самых популярных аккаунтов в соцсети

С каждым днём последователей одной из самых известных площадок для обмена фотографиями и видео становится всё больше. Кто из русских селебрити и блогеров пользуются большой популярностью в инстаграме — в материале altapress.ru

Звезды

Звездные профили в инстаграме — совсем не редкость. Многие артисты, певцы, поэты заводят собственные аккаунты. Их странички мгновенно становятся популярными — многим интересно наблюдать за жизнью своих кумиров. Предлагаем вашему вниманию Топ-5 популярных звёзд в инстаграме:

Количество подписчиков: 13,8 миллионов.

После громкого расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, записи первой сольной песни «Под звуки поцелуев» Ольга Бузова приобрела бешеную популярность в социальной сети.

Ольга продолжает оставаться одной из самых популярных российских звезд инстаграма. В своем аккаунте телеведущая и певица выкладывает не только фотографии, но и тизеры своих песен и шоу.

Количество подписчиков: 12,8 миллионов

В своем аккаунте известный музыкальный исполнитель и продюсер Тимати рассказывает не только о своей жизни. Подписчики любят его ещё и за фото дочери Алисы.

Часто в профиле появляются записи о его коллегах по музыкальной индустрии, новости о работе артистов его продюсерского центра. Не зря его аккаунт называется «black star», в честь его музыкального лейбла.

Количество подписчиков: 11,8 миллионов

Известная российская телеведущая и мама троих детей. В своем профиле она искренне делится происходящим в своей семье, карьере, делится сокровенными мыслями. Она часто задает вопросы подписчикам и вообще достаточно активно контактирует со своей аудиторией.

Количество подписчиков: 10, 8 миллионов

Кумир миллионов девушек, резидент Comedy club и Stend up комик… Очень часто он выставляет фотографии с красавицей женой, Ляйсан Утяшевой. Многие считают их союз примером для подражания, а Павла наделяют званием образцового мужа и отца.

Павел не часто публикует фотографии с длинными описаниями. Его фирменный стиль — небольшие комментарии.

Количество подписчиков: 9,8 миллионов

Пользователей инстаграма любят Веру не только как певицу, но и за красивый профиль. Девушка регулярно демонстрирует свою модельную внешность, стильные образы и солнечную улыбку.

Ну и, разумеется, её инстаграм — персональные новостной портал.

Перекочевавшие в «инсту» звезды YouTube

Многие российские популярные инстаграм-блогеры завоевали свою аудиторию благодаря съемке видео на YouTube. Их зрители, желая постоянно быть в курсе событий блогеров подписаны на одну из самых популярных онлайн-площадок — инстаграм. Предлагаем познакомиться с блогерами, которые сделали себе имя через социальные сети.

Количество подписчиков: 6,9 миллионов

Одна из первых девушек-блогеров в YouTube покорила и инстаграм. Катя не часто публикует фото с длинными описаниями, зато о её жизни легко узнать в stories. Там, как и в своих видео, она яркая, заводная и жизнерадостная. Её профиль — альбом о летних приключениях. Розовый, желтый, зеленый, голубой — её основные цвета ее снимков.

Количество подписчиков: 6,7 миллионов

Блогер, который прославился на весь русскоязычный инстаграм своими вайнами — короткими роликами. В нем он обычно пародирует ситуации в отношениях между друзьями, подругами, родителями и детьми, влюбленными. В его стиле видео с дорогими машинами, моделями и известными артистами.

Количество подписчиков: 5,5 миллионов

19-ти летняя Марьяна успешный видеоблогер, актриса и певица. Она стала известна именно благодаря съемке видео для своего блога на YouTube. Количество просмотров под её видео могут достигать более 30 миллионов.

В своем инстаграме она регулярно выкладывает фотографии о своей повседневной жизни. Новую волну популярности девушка получила благодаря своим отношениям с известным рэпером Фейсом.

Количество подписчиков: 5,1 миллионов

Одна из самых известных бьюти-блогеров страны. Её аккаунт стал популярен благодаря съемке видео о косметических трендах на YouTube. В своем инстаграм-профиле Маша продолжает рассказывать подписчикам о косметике, стиле и собственной жизни.

Неотъемлемая часть её аккаунта — домашний питомец Татоша. Девушка даже создала для него отдельную страничку в инстаграме. У её пушистого друга уже 196 тысяч подписчиков.

Количество подписчиков: 4,8 миллиона

Как одна из самых известных в стране видео-блогеров, она не отстает и в других социальных сетях. Свою аудиторию в инстаграме она покорила своими яркими фотографиями и исполнением песен.

Её влияние на молодежь оценили даже в Государственной думе — в 2017 году она выступила перед депутатами с речью о влиятельности видеоблогеров на жизнь людей.