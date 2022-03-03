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Интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» для школьников

С 17 марта по 9 апреля 2022 года на базе Алтайского филиала РАНХиГС в рамках проекта «Школа больших возможностей» пройдет интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» для школьников 9−11 классов учебных заведений Алтайского края и других регионов России.

Интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» для школьников.
Интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» для школьников.
Алтайский филиал РАНХиГС.

«Школа больших возможностей» — это профориентационно-образовательный проект Академии для старшеклассников, предусматривающий более 70 образовательных мероприятий в год (деловые игры, тренинги, лекции и мастер-классы, круглые столы, консультации, викторины, тесты и т.д.)

Задача «Школы» — помочь старшеклассникам определить профиль будущего профессионального обучения, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, адаптироваться к системе обучения в вузе.

Участие в мероприятиях ШБВ даёт возможность школьникам зарабатывать баллы, которые в последствии станут скидкой на обучение в Алтайском филиале РАНХиГС. Более подробно вы можете узнать по ссылке.

Баллы за участие в #ПРОФВЫБОР22:

  • Участие — 2 балла
  • 3 место — 3 балла
  • 2 место — 4 баллов
  • 1 место — 5 баллов

Интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» призвана помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии, сформировать психологическую готовность к такому выбору, а также повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры.

Интерактивная игра #ПРОФВЫБОР22.
Интерактивная игра #ПРОФВЫБОР22.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Для участия в Игре необходимо создать команду от образовательного учреждения в составе из учащихся 9−11 классов.

Заявки на Игру принимаются до 13 марта 2022 года включительно. Для участия необходимо заполнить заявку.

Игра проводится в очно-дистанционном формате с 17 марта по 9 апреля 2022 года в два этапа. Первый этап — c 17 по 31 марта с подведением промежуточных итогов. Второй этап (финал) состоится 9 апреля в очно-дистанционном формате на базе Алтайского филиала РАНХиГС, тогда же по итогам игры состоится награждение победителей.

О том, как проходила игра в прошлом году, мы можете узнать, перейдя по ссылке.

Контактная информация: (3852) 503−489 Евгения Сергеевна Осколкова, altprof22@yandex.ru

Положение о проведении интерактивной профориентационной игры «#ПРОФВЫБОР22»

Положение о проведении интерактивной профориентационной игры «#ПРОФВЫБОР22»

на базе Алтайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Алтайский филиал РАНХиГС)

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов интерактивной профориентационной игры «#ПРОФВЫБОР22» (далее — Игра) среди школьников 9−11 классов учебных заведений Алтайского края и других регионов России.

2. Организаторы Игры

Игра проводится Алтайским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее — Алтайский филиал РАНХиГС).

3. Цель Игры

3.1. Цель Игры — помочь школьникам 9−11 классов сделать осознанный выбор профессии, сформировать психологическую готовность к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям личности, а также повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры.

4. Участники

4.1. Для участия в Игре необходимо направить заявку от образовательного учреждения в составе от 3 до 10 человек учащихся 9−11 классов и одного руководителя делегации (заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, вожатый, преподаватель в школе).

5. Условия участия в Игре и организация работы с командами

5.1. К участию в Игре приглашаются обучающиеся 9−11 классов учебных заведений Алтайского края и других регионов.

5.2. Команда формируется от образовательного учреждения. Если школьник желает принять участие, но команда от образовательного учреждения не набирается — допускаются индивидуальные заявки. Одиночные заявки будут прикреплены к сборной команде, созданной организаторами.

5.3. Количественный состав команды — от 3 до 10 человек.

5.4. Заявки на Игру принимаются до 13 марта 2022 года включительно. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/T7idGoXpoQsjLKvb9

5.5. Также до 10 марта 2021 года включительно командам необходимо выслать визитную карточку команды — видеоролик до двух минут или видеопрезентацию в формате PDF на почту altprof22@yandex.ru с пометкой «#ПРОФВЫБОР22» и название команды. Обязательными элементами визитной карточки являются: название команды, девиз и территориальный состав участников команды.

5.6. Основная платформа проведения игры- социальная сеть «ВКонтакте». На время игры все капитаны команд будут объединены в общий чат «ВКонтакте», куда будут направлены кейсы и ссылки на рейтинг команд.

5.7. Размещение заданий Игры, отправка ответов участниками, а также рейтинг будут организованы в специальном чате капитанов команд. Ссылка на чат Игры будет направлена капитанам 14.03.2022.

5. Сроки и место проведения Игры

5.1. Игра проводится в очно-дистанционном формате с 17 марта по 9 апреля 2022 года в два этапа:

  • Игра, включая полуфинал — с 17 по 31 марта 2022 года.
  • Финал — 9 апреля 2022 года.

5.2. Финал состоится очно на базе Алтайского филиала РАНХиГС, город Барнаул. Возможен очно-дистанционный формат участия.

6. Порядок проведения Игры

6.1. Игра будет проходить поэтапно. Первый этап — c 17 по 31 марта с подведением промежуточных итогов. Второй этап состоится 9 апреля — финал.

6.2. На первом этапе команды в дистанционном формате выполняют кейсы с заданиями, зарабатывая баллы.

6.3. По завершении первого этапа, в финал выйдут пять команд. Финал будет проходить очно, на базе Алтайского филиала РАНХиГС.

6.4. Итоги полуфинала подводятся 1 апреля 2022.

6.5. По завершении Игры жюри подводит итоги, награждение победителей состоится на финале Игры 9 апреля 2022 года.

7. Правила Игры

7.1. В указанные даты (17,22,23,26,29 марта 2022) капитанам команд в чат будут направлены кейсы для решения. После выполнения задания капитану команды необходимо отправить готовый кейс на почту Игры altprof22@yandex.ru. Ответы важно отправлять строго в соответствии с указанной датой выполнения и с пометкой: «#ПРОФВЫБОР22, название команды». Даты размещения и сдачи кейсов:

  • кейс направления «Государственное и муниципальное управление»: размещение — 17 марта 2022, выполнение — 19 марта 2022. Отправка до 23:59 19 марта 2022.
  • кейс направления «Юриспруденция»: размещение задания — 20 марта 2022, выполнение — 22 марта 2022. Отправка до 23:59 22 марта 2022.
  • кейс направления «Экономика»: размещение задания — 23 марта 2022, выполнение — 25 марта 2022. Отправка до 23:59 25 марта 2022.
  • кейс направления «Психология»: размещение задания — 26 марта 2022, выполнение -28 марта 2022. Отправка до 23:59 28 марта 2022.
  • кейс направления «Медиакоммуникации»: размещение задания — 29 марта 2022, выполнение -31 марта 2022. Отправка до 23:59 31 марта 2022.

7.2. Кейсы, отправленные после указанного срока, будут проверены, но у команды будут сняты 3 балла за несвоевременную сдачу.

7.3. Регистрацию ответов организаторы ведут в рейтинговой таблице проведения Игры, где отражается итоговый результат. Ссылка на таблицу будет размещена в чате Игры.

7.4. Всю информацию по Игре получает капитан команды.

7.5. Предусмотрено снятие команды с участия в связи с нарушениями условий данного Положения и дисциплины проведения Игры.

7.6. Результаты кейсов обжалованию не подлежат.

7.7. По всем вопросам организации игры и её проведения к организаторам обращаются руководители команд.

7.8. Для оценивания кейсов игры применяется 10-бальная система. Результаты Игры определяются путем суммирования баллов по каждому критерию, полученных участниками в ходе всех этапов Игры. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов.

7.9. Подведение итогов полуфинала- 1 апреля 2022 год.

8. Подведение итогов и награждение победителей

8.1. Оценочное жюри Игры формируется из числа преподавателей кафедр Алтайского филиала РАНХиГС и приглашенных экспертов.

8.2. Решение Жюри оформляется протоколом.

8.3. Победители Игры награждаются дипломом и ценными призами от партнеров.

8.4. Участники Игры, не вошедшие в число победителей, награждаются сертификатами участников Игры.

8.5. Баллы за участие в игре «#ПРОФВЫБОР22» в рамках проекта «Школа больших возможностей»:

  • участие-2 балла
  • 3 место- 3 балла
  • 2 место-4 баллов
  • 1 место-5 баллов

9. Контактная информация

Телефон для справок: (3852)503 — 489- Евгения Сергеевна, e-mail: altprof22@yandex.ru

Приложение 1

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Барнаул

Я,_____________________________________________________________, паспорт__________________, выдан __________________, адрес регистрации: ________________________________, даю свое согласие Алтайскому филиалу РАНХиГС на обработку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи).

Срок действия данного согласия — в течение 3 лет. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО_______________________

Дата_______________________

Подпись____________________

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