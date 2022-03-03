С 17 марта по 9 апреля 2022 года на базе Алтайского филиала РАНХиГС в рамках проекта «Школа больших возможностей» пройдет интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» для школьников 9−11 классов учебных заведений Алтайского края и других регионов России.

«Школа больших возможностей» — это профориентационно-образовательный проект Академии для старшеклассников, предусматривающий более 70 образовательных мероприятий в год (деловые игры, тренинги, лекции и мастер-классы, круглые столы, консультации, викторины, тесты и т.д.)

Задача «Школы» — помочь старшеклассникам определить профиль будущего профессионального обучения, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, адаптироваться к системе обучения в вузе.

Участие в мероприятиях ШБВ даёт возможность школьникам зарабатывать баллы, которые в последствии станут скидкой на обучение в Алтайском филиале РАНХиГС. Более подробно вы можете узнать по ссылке.

Баллы за участие в #ПРОФВЫБОР22: Участие — 2 балла

3 место — 3 балла

2 место — 4 баллов

1 место — 5 баллов

Интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» призвана помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии, сформировать психологическую готовность к такому выбору, а также повысить компетентность учащихся в области планирования карьеры.

Интерактивная игра #ПРОФВЫБОР22. Алтайский филиал РАНХиГС.

Для участия в Игре необходимо создать команду от образовательного учреждения в составе из учащихся 9−11 классов.

Заявки на Игру принимаются до 13 марта 2022 года включительно. Для участия необходимо заполнить заявку.

Игра проводится в очно-дистанционном формате с 17 марта по 9 апреля 2022 года в два этапа. Первый этап — c 17 по 31 марта с подведением промежуточных итогов. Второй этап (финал) состоится 9 апреля в очно-дистанционном формате на базе Алтайского филиала РАНХиГС, тогда же по итогам игры состоится награждение победителей.

О том, как проходила игра в прошлом году, мы можете узнать, перейдя по ссылке.

Контактная информация: (3852) 503−489 Евгения Сергеевна Осколкова, altprof22@yandex.ru