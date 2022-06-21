21 июня
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Жизнь

Ипотека с господдержкой в банке «Открытие» — от 6,5%

Банк «Открытие» начал прием заявок на льготную ипотеку на новых условиях — по ставке от 6,5% годовых. Клиенты уже сейчас могут подать заявку как дистанционно, так и в офисе банка и получить одобрение.

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru

Перед сделкой банк пересчитает условия и снизит ставку на 2 процентных пункта от текущего уровня. Таким образом минимальная ставка составит 6,5% годовых. Заключение сделок на новых условиях будет возможно после вступления в силу нового постановления правительства.

Программа «Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Минимальный первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

Подать заявку и ознакомиться с условиями госпрограммы можно на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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