Испытание очередным циклоном выдержали

Персонал «Алтайэнерго» был переведен в режим повышенной готовности в 16 часов в воскресенье — сразу при получении штормового предупреждения Алтайского ЦГМС. Ураган, обрушившийся на регион вечером 28 октября 2018 года, первым пришел, как всегда, в юго-западные районы Алтайского края. Первые сообщения о технологических нарушениях в работе электросетевого комплекса стали поступать из Рубцовского, Угловского, Завьяловского, Каменского районов. Поздним вечером циклон достиг краевой столицы. К полуночи дошел до Топчихинского, Алейского, Пригородного, Первомайского, Заринского, Тальменского, Бийского, Целинного, Петропавловского, Алтайского районов.

Аварийно-восстановительные бригады производственных отделений с момента поступления первых сообщений об отключениях приступили к оперативным действиям. В сложнейших погодных условиях на протяжении всей ночи энергетики не прерывали работу по ликвидации повреждений на линиях электропередачи. За ночь, усилиями 86 бригад в количестве 258 человек и 43 единиц техники было ликвидировано 46 технологических нарушений. В большинстве случаев на линиях электропередачи было произведено автоматическое повторное включение объектов, и энергоснабжение потребителей не было нарушено на длительный период.

В настоящее время восстановлена нормальная схемы энергоснабжения. Персонал «Алтайэнерго» переведен в обычный режим работы.

Все время непогоды в «Алтайэнерго» работал оперативный штаб, было организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Алтайское предприятие МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В усиленном режиме работал контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно было узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.