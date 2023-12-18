Победителем этой викторины стал Евгений (тел.: *5873).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Проезд железнодорожных переездов».
Победителем этой викторины стал Евгений (тел.: *5873).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter