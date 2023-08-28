Итоги юбилейных конкурсов подведены! Подарки вручены

164 победителя конкурсов «Семейные рецепты» и «УЗНАЙ АЛТАЙских поставщиков» получили призы от 31 партнёра праздничных событий, посвященных 30-летию ТД «Аникс». И ещё 43 счастливых покупателя отправились в путешествие по Алтаю.

Напомним, что претендентом на выигрыш в конкурсе семейных рецептов мог стать любой покупатель, который принесёт свой любимый рецепт в магазин «Аникс». Сотрудники магазина выбирали самый лучший и вручали в качестве приза огромную продуктовую телегу с товарами наших местных производителей.

Для участия в конкурсе «УЗНАЙ АЛТАЙских поставщиков» необходимо было пройти по специальным QR-кодам, которые располагались на ценниках товаров-партнёров, посмотреть видео, пройти небольшой опрос и оставить отзыв о товаре. Все результаты опроса — более 20 тысяч откликов! — мы передали нашим поставщикам и производителям, которые, в свою очередь, выбрали самые интересные и полезные ответы участников и наградили их наборами своей продукции или ценными призами.

И ещё свой главный приз — путешествие на Алтай — получили главные победители конкурсов. Стоит отметить, что на экскурсию приехали не только жители из Бийска, но и из Барнаула, Калманки и даже из Заринска. Они посетили Манжерокские пороги, Зубы Дракона, Ороктойский мост, музей естественной истории "Палеопарк". Это была не просто интересная поездка, но и возможность познакомиться ближе со своей землёй!

Дорогие покупатели, мы готовим для вас ещё много интересных мероприятий. Желаем всем удачи и победы!