3 июня
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Жизнь

Избран новый председатель союза молодежи Алтай-Кокса

Новым руководителем союза молодежи Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) избрана Дарья Бейгель, инженер-программист цеха автоматизации.

Дарья Бейгель.
Дарья Бейгель.
АО "Алтай-Кокс"

Она окончила Алтайский государственный технический университет им. Ползунова по специальности инженера информационных технологий. Работает на Алтай-Коксе с августа 2015 года.

Дарья Бейгель — активист союза молодежи предприятия, волонтер НЛМК, участник и призер корпоративного конкурса «Молодой лидер» в 2017 и 2018 годах. В рамках «Молодого лидера» она реализовала проект по облагораживанию туристической экотропы в кедровом заповеднике села Казанцево. В апреле этого года Дарья, как представитель Алтай-Кокса, помогла доставить Благодатный огонь в православные храмы региона.

«Я неоднократно участвовала в корпоративных мероприятиях Алтай-Кокса, волонтерских проектах НЛМК. Это интересно и очень мотивирует к развитию, — рассказывает Дарья Бейгель. — В 2022 году будем проводить не только традиционные акции, но и воплощать новые идеи. Надеемся, что наш коллектив пополнится новыми яркими участниками».

При финансовой поддержке Алтай-Кокса союз молодежи организует мероприятия для сотрудников и их семей, проводит спортивные, детские активности, туристические слеты, соревнования по пейнтболу и другое.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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