Качественная стоматология в Киеве

В имплантационных центрах «Люми-Дент» оказывают разнообразные виды стоматологических услуг. Эти учреждения оснащены инновационным стомат-оборудованием и диагностической аппаратурой. В поликлиниках есть современные модели лазерных аппаратов и новейших микроскопов. В разных уголках города можно воспользоваться услугами трех рентгенологических кабинетов, которые оборудованы компьютерными томографами с цефалостатами. Такая инновационная медицинская техника дает возможность выполнять комплексную диагностику пациентов, которая является залогом качественного лечения и успешного протезирования.
Сервис «Люми Дент»
Сеть стоматологических клиник «Люми Дент» предоставляют широкий спектр услуг, в ней проводят:
- комплексную диагностику;
- отбеливание зубов;
- протезирование;
- имплантацию;
- исправление прикуса;
- услуги ортодонта и исправление прикуса;
- удаление зубов и корней.
- установку виниров и др.
Посетители смогут выбрать комфортное время для посещения специалистов в наиболее близком подразделении «Люмидент». В этой клинике предлагают самые разнообразные услуги в сфере терапевтической и хирургической стоматологии.
Высококвалифицированные врачи, работающие в современных, оснащенных кабинетах, проводят комплексное лечение пациентов. В хирургии есть штатные анестезиологи, которые имеют официальные лицензии, разрешающие выполнение соответствующих процедур. Новейшее оборудование дает возможность выполнять операции и необходимые манипуляции, погружая посетителей в медикаментозный сон. Здесь также проводят лечебные процедуры, используя безболезненную компьютерную анестезию.
Лечение в стоматологических клиниках
В Люмидент работают профессиональные стоматологи, которые учитывают 20-ти летний практические наработки и опыт коллег. Специалисты этой клиники постоянно повышают квалификацию и стажируются в известных европейских и американских медучреждениях. В лечении используются современные стоматологические технологии, многофункциональная аппаратура и новейший инструментарий, позволяющий оказывать широкий спектр качественных стомат-услуг.
В поликлиниках предлагают услуги взрослым и малышам. В них работают специализированные детские стоматологи, предоставляющие широкий спектр услуг для детей разного возраста. Тут оказывают помощь, начиная с прорезывания первых зубок до лечения молочных зубов, а также оказывают другие виды стоматологической помощи детям.
В этих центрах предлагают доступный сервис, здесь обслуживают клиентов на самом передовом стоматологическом оборудовании, с применением инновационных технологий. Регулярные акционные предложения и скидки для посетителей клиники обеспечивают возможность лечиться Люми Дент различным категориям пациентов.
Сервис таких профессиональных клиник позволяет получать качественные стоматологические услуги.
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.