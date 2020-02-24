Качественная стоматология в Киеве

Найти стоматологический кабинет в городе сейчас уже не проблема, тем более в столице Украины. Услуги профессиональных стоматологов пользуются большим спросом. Качественное лечение зубов можно провести в стоматологической клинике Люмидент , работающей в Киеве. Сеть структурных подразделений насчитывает 15 стомат-кабинетов в разных уголках города, включая четыре имплантологические операционные. В клинике изготовлением разных высококачественных зубных протезов занимаются специалисты собственной зуботехнической лаборатории, оснащенной цифровой техникой.

В имплантационных центрах «Люми-Дент» оказывают разнообразные виды стоматологических услуг. Эти учреждения оснащены инновационным стомат-оборудованием и диагностической аппаратурой. В поликлиниках есть современные модели лазерных аппаратов и новейших микроскопов. В разных уголках города можно воспользоваться услугами трех рентгенологических кабинетов, которые оборудованы компьютерными томографами с цефалостатами. Такая инновационная медицинская техника дает возможность выполнять комплексную диагностику пациентов, которая является залогом качественного лечения и успешного протезирования.

Сервис «Люми Дент»

Сеть стоматологических клиник «Люми Дент» предоставляют широкий спектр услуг, в ней проводят:

комплексную диагностику;

отбеливание зубов;

протезирование;

имплантацию;

исправление прикуса;

услуги ортодонта и исправление прикуса;

удаление зубов и корней.

установку виниров и др.

Посетители смогут выбрать комфортное время для посещения специалистов в наиболее близком подразделении «Люмидент». В этой клинике предлагают самые разнообразные услуги в сфере терапевтической и хирургической стоматологии.

Зубное протезирование Предоставлено рекламодателем

Высококвалифицированные врачи, работающие в современных, оснащенных кабинетах, проводят комплексное лечение пациентов. В хирургии есть штатные анестезиологи, которые имеют официальные лицензии, разрешающие выполнение соответствующих процедур. Новейшее оборудование дает возможность выполнять операции и необходимые манипуляции, погружая посетителей в медикаментозный сон. Здесь также проводят лечебные процедуры, используя безболезненную компьютерную анестезию.

Лечение в стоматологических клиниках

В Люмидент работают профессиональные стоматологи, которые учитывают 20-ти летний практические наработки и опыт коллег. Специалисты этой клиники постоянно повышают квалификацию и стажируются в известных европейских и американских медучреждениях. В лечении используются современные стоматологические технологии, многофункциональная аппаратура и новейший инструментарий, позволяющий оказывать широкий спектр качественных стомат-услуг.

В поликлиниках предлагают услуги взрослым и малышам. В них работают специализированные детские стоматологи, предоставляющие широкий спектр услуг для детей разного возраста. Тут оказывают помощь, начиная с прорезывания первых зубок до лечения молочных зубов, а также оказывают другие виды стоматологической помощи детям.

В этих центрах предлагают доступный сервис, здесь обслуживают клиентов на самом передовом стоматологическом оборудовании, с применением инновационных технологий. Регулярные акционные предложения и скидки для посетителей клиники обеспечивают возможность лечиться Люми Дент различным категориям пациентов.

Сервис таких профессиональных клиник позволяет получать качественные стоматологические услуги.

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.