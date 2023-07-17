17 июля
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Жизнь

Как алтайские таксисты митинговали против Кремля: исторический фоторепортаж altapress.ru

В 2011 году на площади Сахарова возле Дворца зрелищ и спорта проходил митинг в рамках Всероссийской акции протеста "Похороны легального такси. Продолжение".

Похороны легального такси. Продолжение. 2011 год
Похороны легального такси. Продолжение. 2011 год
Олег Богданов

В тот день, 4 августа, на площади служебные автомобили выстроились колоннами. На митинг вышли около сотни таксистов. Некоторые из водителей высказывались в рупор. Призывали сделать правильный выбор.

Резолюцию митинга направили Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, губернатору Алтайского края Александру Карлину и председателю АКЗС Ивану Лоору.

Чем был вызван митинг?

Дело в том, что 23 июля 2011 года были официально опубликованы поправки в краевой закон "Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае".

В этих поправках отражено следующее:

  • С 1 сентября 2011 таксистов обязали приобретать обязательную лицензию, придавать особую окраску таксомотору, устанавливать таксометры и кассовые аппараты в каждый автомобиль.
  • Кроме того, запретили заниматься перевозками пассажиров в другие регионы на автомобиле с барнаульскими номерами. Отменили лизинг, а работать разрешили только на автомобилях, которые являются собственностью компании.

О чем говорили таксисты?

Тогда таксисты считали, что закон проплаченный. Более того, они были уверены, что после вступления закона в силу безопасность пассажиров станет более уязвимой.

Легальных машин, считали они, будет не хватать в праздники и час пик.

Ранее ФСБ намерена собирать данные о геолокации и платежах пассажиров такси.

Анастасия Лапина.

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