7 июня
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Жизнь

Как экопродукция «Магии трав» покорила жителей Алтайского края и Почему ее высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин

В Белокурихе прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Директор года — 2021» в Алтайском крае. Лучшими руководителями стали 30 директоров в 10 номинациях. Исполнительный директор семейного предприятия «Магия трав» Константин Лунин стал победителем в номинации «Промышленное производство». Он уверен, что компании добилась этого благодаря целому комплексу достижений:

Константин Лунин.
Константин Лунин.
Семейное предприятие «Магия трав»

«Магия трав» достигла многого за год. Мы запустили новую линейку безалкогольных бальзамов без сахара «Стевия». Это семь уникальных видов на основе растения — сахарозаменителя — стевии.

Линейка безалкогольных бальзамов без сахара «Стевия».
Линейка безалкогольных бальзамов без сахара «Стевия».
Семейное предприятие «Магия трав»

Нашу экопродукцию высоко оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании «Семейного совета» в начале 2022 года в Москве. Напомним, что мы являемся активными участником масштабного проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». Его основная цель — популяризация семейного бизнеса в России и придание ему особого статуса.

Эко-продукцию высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин.
Эко-продукцию высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин.
Семейное предприятие «Магия трав»

Фиточаи, масла и бальзамы пользуются спросом по всей России: от Калининграда до Владивостока. Специально для удобства потребителей был открыт интернет-магазин, где можно приобрести хиты продаж и оформить доставку в любой уголок страны.

Интернет-магазин.
Интернет-магазин.
Семейное предприятие «Магия трав»

В месяц компания продает около 100 тысяч единиц продукции. Ежегодно фиксируется увеличение продаж. Всего мы выпускаем более ста наименований экопродукции для здоровья нации.

«Магия трав» постоянно развивается. Сейчас компания тесно работает с Казахстаном, а в планах — выход на рынки Белоруссии и других стран СНГ. Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.

Компания тесно сотрудничает с Казахстаном.
Компания тесно сотрудничает с Казахстаном.
Семейное предприятие «Магия трав»
Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Семейное предприятие «Магия трав»
Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Семейное предприятие «Магия трав»
Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Семейное предприятие «Магия трав»

Нас высоко ценят эксперты. Так, например, «Алтайский бальзам общеукрепляющий» и «Алтайский бальзам мужской» завоевали золотую медаль на международной выставке «Продэкспо-2021». А бальзамы «Пантогематоген» Мужской и «Пантогематоген» Женский удостоены медалей международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА 2021».

Международная выставка «Продэкспо-2021».
Международная выставка «Продэкспо-2021».
Семейное предприятие «Магия трав»

Контакты:

Барнаул, пр. Комсомольский, 120, оф.14
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+7 (3852) 503−026
+7 (3852) 609−775

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