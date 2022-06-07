Как экопродукция «Магии трав» покорила жителей Алтайского края и Почему ее высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин

«Магия трав» достигла многого за год. Мы запустили новую линейку безалкогольных бальзамов без сахара «Стевия». Это семь уникальных видов на основе растения — сахарозаменителя — стевии.
Нашу экопродукцию высоко оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании «Семейного совета» в начале 2022 года в Москве. Напомним, что мы являемся активными участником масштабного проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». Его основная цель — популяризация семейного бизнеса в России и придание ему особого статуса.
Фиточаи, масла и бальзамы пользуются спросом по всей России: от Калининграда до Владивостока. Специально для удобства потребителей был открыт интернет-магазин, где можно приобрести хиты продаж и оформить доставку в любой уголок страны.
В месяц компания продает около 100 тысяч единиц продукции. Ежегодно фиксируется увеличение продаж. Всего мы выпускаем более ста наименований экопродукции для здоровья нации.
«Магия трав» постоянно развивается. Сейчас компания тесно работает с Казахстаном, а в планах — выход на рынки Белоруссии и других стран СНГ. Мы открыты для внешнеэкономической деятельности.
Нас высоко ценят эксперты. Так, например, «Алтайский бальзам общеукрепляющий» и «Алтайский бальзам мужской» завоевали золотую медаль на международной выставке «Продэкспо-2021». А бальзамы «Пантогематоген» Мужской и «Пантогематоген» Женский удостоены медалей международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА 2021».
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