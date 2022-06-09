Как правильно выбрать недвижимость в удобных районах Подмосковья

На сегодняшний день в базе данных агрегатора 370 проверенных поселков Московской области и почти 800 мнений местных жителей.
Оценка каждого поселка проводится по 68 параметрам, среди них — обустройство, транспортная доступность, расположения и размеры участков, стоимость, возможности рассрочки платежей и так далее.
Тут же есть возможность записаться на просмотр выбранного участка или перейти на сайт самого поселка.
Кроме того, Поселкино.ру предоставляет полноценный обзор и содержит следующую полезную информацию:
- видео поселка с квадрокоптера,
- регистрационные данные (категория земель, вид разрешенного использования),
- юридическая форма, ссылки на карты Росреестра,
- стоимость и сроки подключения коммуникаций.
Сервис позволяет оценить не только выбранный коттеджный поселок, но и его окрестности. Каждый пользователь может узнать об имеющейся инфраструктуре (магазины, аптеки, детские сады, школы, кафе, АЗС) в радиусе пяти километров.
Поселкино.ру также оценивает экологическую обстановку в местах, где располагаются коттеджные и дачные поселки.
Надо отметить, что агрегатор не зависим от собственников поселков или девелоперских компаний и напрямую не заинтересован в продаже конкретных объектов недвижимости.
Главная цель Поселкино.ру — дать максимально объективную оценку и сделать простым и удобным поиск будущего участка.
Теперь у желающих приобрести загородную недвижимость в Подмосковье есть полноценный ресурс, позволяющий сделать правильный выбор. Подходящий по всем требованиям и пожеланиям участок обязательно найдется.
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