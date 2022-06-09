Как правильно выбрать недвижимость в удобных районах Подмосковья

В России начал свою работу новый агрегатор загородной недвижимости. Поселкино.ру — это удобный способ сделать выбор в пользу комфортного проживания на свежем воздухе. На сайте представлены готовые и строящиеся коттеджные поселки подмосковья с подробным описанием, рейтингом и правдивыми отзывами.

На сегодняшний день в базе данных агрегатора 370 проверенных поселков Московской области и почти 800 мнений местных жителей.

Оценка каждого поселка проводится по 68 параметрам, среди них — обустройство, транспортная доступность, расположения и размеры участков, стоимость, возможности рассрочки платежей и так далее.

Тут же есть возможность записаться на просмотр выбранного участка или перейти на сайт самого поселка.

Кроме того, Поселкино.ру предоставляет полноценный обзор и содержит следующую полезную информацию: видео поселка с квадрокоптера,

регистрационные данные ( категория земель , вид разрешенного использования),

категория земель вид разрешенного использования), юридическая форма , ссылки на карты Росреестра,

ссылки на карты Росреестра, стоимость и сроки подключения коммуникаций.

Сервис позволяет оценить не только выбранный коттеджный поселок, но и его окрестности. Каждый пользователь может узнать об имеющейся инфраструктуре (магазины, аптеки, детские сады, школы, кафе, АЗС) в радиусе пяти километров.

Поселкино.ру также оценивает экологическую обстановку в местах, где располагаются коттеджные и дачные поселки.

Надо отметить, что агрегатор не зависим от собственников поселков или девелоперских компаний и напрямую не заинтересован в продаже конкретных объектов недвижимости.

Главная цель Поселкино.ру — дать максимально объективную оценку и сделать простым и удобным поиск будущего участка.

Теперь у желающих приобрести загородную недвижимость в Подмосковье есть полноценный ресурс, позволяющий сделать правильный выбор. Подходящий по всем требованиям и пожеланиям участок обязательно найдется.

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Сайт: https://poselkino.ru