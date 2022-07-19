20 июля
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Жизнь

Как у вас обстоят дела с рыночными отношениями

Вас узнают в КБ или в магазинах у дома, предлагают рыбку посвежее?

А с другой стороны? Знаете в лицо своих постоянных покупателей которые в воскресенье утром заходят в очках?

Знаем, что ответ положительный

Предлагаем встретиться всем вместе в неформальной обстановке в эту субботу 23 июля в Клубе-ресторане Фараон

Поздравим всех причастных с праздником торговли! Пожелаем чтоб был спрос и прибыль. Успех, счастье, удача — и всё без сдачи

Афиша предоставлена клубом-рестораном Фараон

В программе:

Кавер группа ENJOY

DJ CECH, AYUPOFF, GREY, D. KEY

Freak Theater HAPPY END

Ведущие: Вальтер. Мотаев.

Вход до 22:00 — free (свободный)

Бронирование 5000−12

https://vk.com/faraonbrn

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