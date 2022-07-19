Как у вас обстоят дела с рыночными отношениями

А с другой стороны? Знаете в лицо своих постоянных покупателей которые в воскресенье утром заходят в очках?
Знаем, что ответ положительный
Предлагаем встретиться всем вместе в неформальной обстановке в эту субботу 23 июля в Клубе-ресторане Фараон
Поздравим всех причастных с праздником торговли! Пожелаем чтоб был спрос и прибыль. Успех, счастье, удача — и всё без сдачи
Афиша предоставлена клубом-рестораном Фараон
В программе:
Кавер группа ENJOY
DJ CECH, AYUPOFF, GREY, D. KEY
Freak Theater HAPPY END
Ведущие: Вальтер. Мотаев.
Вход до 22:00 — free (свободный)
Бронирование 5000−12
18 +