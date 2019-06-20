«Пока АТР!»: фото мимишных участников форума, анализ ошибок и до слез трогательные видео последнего дня

В финальный день форума АТР участники и наши ведущие подводили итоги, радовались победам и опыту, пели песни и отрывались, как могли. Состоялись последние тематические площадки и встречи с экспертами. Новая ведущая видеодневника, блогер Соня Сапрыкина узнала, насколько «прокачались» форумчане и какие топ-5 ошибок совершают начинающие руководители.

Как Соня Сапрыкина заставила форумчан отжиматься от земли

Человек-блогер и амбассадор «МегаФона» Соня Сапрыкина приехала на форум, чтобы узнать, как «прокачались» участники за четыре дня и выполнила свою миссию на сто процентов.

Тот, кто чего-то недополучил в плане знаний и знакомств (вдруг, хотя вряд ли), на съемках с Соней восполнил недостающее. Смотри, как амбициозные авторы проектов под руководством Сони занялись фитнесом прямо на поляне.

Экскурсия по лучшим алтайским сельхозпредприятиям

Участники площадки «Агропрорыв» посетили несколько известных алтайских предприятий. В гостях у бизнесмена Павла Бейфорта молодежь узнала, как работает мини-завод по производству мраморной говядины (Целинный район). В селе Бочкари участникам форума представили микрорайон для жителей и спортивный комплекс, строительство которых ведут на условиях государственно-частного партнерства.

В усадьбе «Три А» (Смоленский район), которая славится далеко за пределами региона, фермеры Кокорины рассказали ребятам о переработке козьего молока, угостили сыром и другой продукцией хозяйства.

Бизнес-тренер — о пяти ошибках начинающих руководителей

Интервью много не бывает! Особенно при таком количестве отменных гостей.

Сегодня гостем рубрики «Интервью» стала эксперт форума АТР, бизнес-тренер Екатерина Алямкина, с которой ведущая Соня Сапрыкина обсудила тему работы управленцев: ТОП-5 ошибок в новом статусе, крутые возможности будущих руководителей и правила хорошего отдыха.

#делайдвиж в сторону лайка, подписывайся на канал и пиши в комментариях что ты сегодня скачал из интернета (нам реально интересно)!

Самые мимишные участники форума АТР

В комплексе «Сибирское подворье», где проходит АТР, содержатся животные — лошади, маралы и другие. Участники их кормили, катались на них, гладили и снимали, чтобы передохнуть от напряженной работы на площадках.

Как НЕ надо презентовать проекты: полезный опыт для будущих участников АТР

12 июня состоялась презентация социальных проектов, после нее эксперты рассказали о самых типичных ошибках конкурсантов.

1. Сметы проектов не согласуются с их описанием. Раздувание сметы.

2. В плане проекта нет логики, конечный результат не понятен.

3. Излишняя самоуверенность автора проекта, нежелание прислушиваться к критике и советам экспертов.

4. Некоторые проекты не соотносились с критериями оценки, которые заявила Росмолодежь в правилах конкурса.

Соня Сапрыкина и Юрий Варламов подводят итоги форума АТР 2019 и говорят всем: «Пока!»

Грандиозный финал эпохальной саги о молодёжном управленческом форуме «Алтай.Территория развития»!

Это грустно, потому что подошёл к концу не только АТР 2019, но и онлайн-дневник от генерального партнера форума — компании «МегаФон».

Все эти дни с нами работали и принимали активное участие в создании репортажей четыре блогера, семь экспертов, 1,5 тысячи участников форума! А абоненты «МегаФона» на АТР проговорили 25 тысяч минут и скачали более 500 Гб информации.

Всё возвращается, поэтому ждите нас в следующем году, уже на 12 молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития» 2020!

А пока в минуты ностальгии перечитывайте наш дневник, смотрите видео канала #включайсяАТР и пишите комментарии о том, как будете ждать следующий форум.

PS. Самые трогательные видео форума из Instagram

Смотрите со звуком, но осторожно: вы можете прослезиться. Салфетки должны быть наготове.