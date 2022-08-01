Как влияет музыка на человека

Что говорит история?
Во времена палеолита появились первый ударные музинструменты. Приблизительно 40 тысяч лет тому назад была создана первая флейта. И в древние времена, и в сегодняшние дни музыка считается значимой составляющей жизни человека. В прошлом она использовалась при проведении различных мистических ритуалов. Любой праздник в странах Африки сопровождали определенные сочетания звуков, влияющих на психику людей. Таким образом, музыка позволяла входить человеку в определенное состояние.
Почему людям нравятся те или иные песни?
Сегодня людям нравится слушать разную музыку. Почему одни выбирают Jah Khalib, а другим нравится слушать новинки песни мантры? Прежде всего, надо сказать, что восприятие музыки напрямую зависит от ряда факторов, таких как:
- физическое состояние человека;
- психическое настроение;
- национальная принадлежность слушателя;
- личные особенности характера и прочее.
Многие наверняка замечали, что слушая ту или иную композицию, мысленно возвращается в какие-то воспоминания, наиболее яркие, связанные с этой композицией. Это может быть первая встреча с любимым человеком, первое свидание, свадебное торжество или день рождения и т.д. с помощью музыки мы не только погружаемся в воспоминания, но даже способны ощутить те самые эмоции, которые чувствовали в тот момент.
В настоящее время пользователи интернета желают скачать музыку разных жанров и стилей исполнения. Среди меломанов найдутся те, кто предпочитает спокойные и романтичные треки, или же те, кто любит слушать танцевальные хиты, наполненные радостью и весельем. На каждый стиль и жанр найдутся свои ценители.
Современные исследования
Ученые ежегодно тратят много сил и времени на изучение влияния музыки на чувства и эмоции человека. В частности, происходит изучение влияния:
- музыкальных жанров и стилей, которые существенно отличаются между собой;
- произведений в стиле классика;
- разных инструментов;
- мелодий известных композиторов.
Учеными было доказано, что музыка не способна оказывать влияние на человека кардинально. Общее эмоциональное и психическое состояние напрямую зависит от определённых ситуаций в жизни. Однако поменять настроение в лучшую сторону, слушая музыку, вполне возможно. Прослушивание любимых треков в процессе занятий спортом существенно повышает их эффективность. Успокаивающая фоновая мелодия помогает расслабиться во время массажных процедур. Энергичные песни на празднике создают настроение и вызывают желание танцевать.
Итак, люди должны слушать музыку, поскольку она делает нашу жизнь ярче, насыщеннее и приятнее.
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