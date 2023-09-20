Какая погода будет в Алтайском крае 20 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью термометры покажут от +5 до +10 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем температура продержится в пределах +16...+21 градус. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице температура составит +8...+10 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +16...+18 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.