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Жизнь

Какие модные книги надо успеть прочитать на январских каникулах. Советы экспертов

Журнал Esquire назвал с помощью авторитетных российских литературных критиков и обозревателей книжного рынка наиболее интересные повести и романы, за которые можно взяться. пока есть свободное время. Рассказываем, кто и что посоветовал:

Книги в детской библиотеке им. Крупской
Книги в детской библиотеке им. Крупской
Дмитрий Лямзин

Анна Наринская, публицист — «Жизнь Льва Толстого Андрея Зорина. «В принципе, это история слияния и конфликтов жизни и писательства Толстого. И это невероятно актуальный подход», — поясняет она.

Лев Оборин, литературный критик (проект «Полка») — «Генерал и его семья» Тимура Кибирова, «Свидетельство» Андрея Гоголева, «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. «Работа Кибирова — самый веселый и трогательный роман года. Погружение в позднесоветский быт, армейские перипетии и провинциальное диссидентство», — прокомментировал свой выбор критик.

Галина Юзефович, литературный критик, обозреватель Meduza — «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой. «Поэтесса Алла Горбунова находит, а прозе идеально свежие, незатертые слова и формулировки, превращая саму ткань жизни в высокую поэзию» — отмечает Юзефович.

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
Источник: meta.ru

Анастасия Завозова, переводчик, колумнист Esquire — «Иностранка» Джоан Роулинг. «Яркий пятый роман Джоан Роулинг из сериала о детективе Корморане Страйке и его помощнице Робин Эллакотт», — поясняет Анастасия.

Борис Куприянов, книжный магазин «Фаланстер» — «История Foyls. Книготорговец по случаю» Билла Самюэля, «Морфология волшебной сказки» Владимира Проппа, «Магические практики северорусских деревень» Светланы Адоньевой. «Считаю, что книгу Била Самюэля должен прочесть не только профессиональный читатель, а скорее даже тот, кто никак не связан с книжной торговлей», — отмечает эксперт.

Алексей Поляринов, писатель — «Чернобыль. История катастрофы» Адама Хиггинботома. «О Чернобыле написаны десятки текстов, но этот — самый монументальный».

Екатерина Шульман, публицист и общественный деятель — «Лучшее в нас» Стивена Пинкера. «Его книга — это не справочник оптимиста и не учебник позитивного мышления (этой чумы нашего века). Это изложение истории человечества, исходящее из очевидной перспективы прогресса нравов», — говорит Шульман.

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