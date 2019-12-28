Какие улицы Барнаула перекроют на время открытия районных елок 28 декабря

В субботу, 28 декабря в 18:00 во всех районах Барнаула торжественно откроют новогодние елки. На время проведения праздников будет ограничено автомобильное движение вблизи площадок Октябрьского и Ленинского районов, сообщает городская администрация.

С 15:00 до 19:00 часов нельзя будет проехать по участку ул. Георгия Исакова от четной стороны до нечетной ул. Островского.

С 17:00 до 19:00 — по четной стороне пр. Ленина от ул. Чеглецова до Петра Сухова.

Также частично будет изменено движение общественного транспорта:

по маршруту № 6: …ул.Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова — разворот на пересечении ул. Антона Петрова с ул. Ленинградской — ул. Антона Петрова , далее — по маршруту , в обратном направлении: … ул. Антона Петрова — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова , далее — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении: … ул. Антона Петрова — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова далее — по маршруту; по маршруту № 24: …ул.Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина , далее — по маршруту , в обратном направлении: … ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова , далее — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении: … ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова далее — по маршруту; по маршруту № 29: …ул.Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — ул. Малахова , далее — по маршруту , в обратном направлении: …ул.Малахова — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова , далее — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении: …ул.Малахова — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова далее — по маршруту; по маршрутам № 1 , 25 , 29 , 32 , 35 , 41 , 50 , 57 , 58 , 76 в прямом направлении движение будет организовано по ул. Северо-Западной — пр-кту Калинина — пр‑кту Космонавтов , далее — по маршрутам , в обратном направлении по маршрутам.

25 29 32 35 41 50 57 58 76 в прямом направлении движение будет организовано по ул. Северо-Западной — пр-кту Калинина — пр‑кту Космонавтов далее — по маршрутам в обратном направлении по маршрутам. Движение троллейбусного маршрута № 1: от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл.Баварина» — по маршруту , в обратную сторону: пр-кт Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Сухэ-Батора — ул.50 лет СССР — ул. Георгиева — остановка «Барнаульский зоопарк».

Также городские власти напоминают, что до 17 января будет перекрыта площадь Сахарова, где установлена главная новогодняя елка Барнаула. До 20 января будут закрыты подъезды для всех видов транспорта к ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21).