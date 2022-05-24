24 мая
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Жизнь

Каким будет детский отдых в Алтайском крае в 2022 году

Лето не за горами, и перед родителями встает традиционный вопрос: как организовать интересный отдых для своего ребенка в период каникул. Детский оздоровительный лагерь может стать удачным решением. Тем более, что этим летом после двух лет ковидных ограничений, детские оздоровительные лагеря готовы принимать ребят в привычном формате, однако некоторые пандемийные правила ещё сохраняются.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
altairegion22.ru

Как сообщили в Министерстве образования Алтайского края, в 2022 году 54 организации для летнего отдыха детей и их оздоровления включены в краевой Реестр. Из них 49 — это загородные оздоровительные и 5 — санаторно-оздоровительные организации. Для подготовки к летнему сезону из городского бюджета были выделены средства на капитальный ремонт кровель, душевых кабин и систем горячего водоснабжения в отдельных лагерях.

Организация летнего отдыха детей находится на особом контроле краевых властей. После двухлетних ограничений регион возвращается к привычному формату. Как и в прошлом году, осуществлять охрану в загородных оздоровительных лагерях будет частное охранное предприятие, которое имеет весь необходимый пакет документов. На особый контроль поставлены вопросы санитарно-гигиенической, противоэпидемиологической, противопожарной, антикриминальной и антитеррористической безопасности.

Из чего складывается стоимость путевки в лагерь?

Каждый лагерь самостоятельно рассчитывает стоимость своей путевки, ориентируясь на среднюю стоимость, предложенную региональными органами исполнительной власти. В 2022 году эта сумма составляет 23700 рублей. В стоимость путёвки включены расходы на:

  • безопасность (охрана лагеря военизированными сотрудниками ЧОП, средства первичного пожаротушения, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и т.д.);
  • 5−6 разовое питание, медицинское обслуживание, коммунальные и хозяйственные расходы, обработка территории лагеря от клещей;
  • содержание лагеря, в том числе приобретение спортинвентаря, канцелярии и мелкосрочный ремонт.
Детский лагерь.
Детский лагерь.
Михаил Хаустов

Послабления и ограничения в работе загородных лагерей

В этом году были приняты следующие послабления, связанные с COVID-19:

  1. Учреждения летнего оздоровительного отдыха в Алтайском крае будут работать с загрузкой 100%.
  2. Разрешается использовать спортивные залы, игровые помещения.
  3. Детей в лагере смогут посещать родители, при соблюдении определенных условий: наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю COVID-19, а также обязательного использования средств индивидуальной защиты.

Ограничения:

  1. Во времена пандемии всех сотрудников загородных оздоровительных лагерей обследовали раз в 10 дней. Теперь тестирование на ковид будет проводиться только накануне — за два дня до выхода на работу.
  2. Заезд отдыхающих в лагерь организуют в один день — частями принимать группы детей не допускается.
  3. Запрещается проведение массовых мероприятий.
  4. При круглосуточном режиме работы лагеря должна проводиться термометрия не менее двух раз в сутки (утром и вечером), а также влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.
Заезд в детский лагерь.
Заезд в детский лагерь.
СС0

Детский кешбэк и субсидии за путевку

Для жителей Алтайского края предусмотрена краевая субсидия за путевку. Компенсация части стоимости путевки осуществляется за счет средств краевого бюджета один раз в год:

  1. Для граждан, воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно) — 6300 рублей.
  2. Для граждан, являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, дополнительно — 4350 рублей.
  3. Для многодетных семей, направивших на отдых троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно) — 23700 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
  4. В муниципальных образованиях предусмотрено софинансирование для граждан, являющихся сотрудниками муниципальных органов власти, учреждений бюджетной сферы и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно).

Помимо субсидии можно получить кешбэк за детский отдых. В рамках этой меры федеральной поддержки, родители смогут вернуть 50%, но не более 20 тысяч рублей от стоимости путевки. Для участия в программе необходимо выбрать путевку в детский лагерь на сайте «Мирпутешествий.рф» или подать заявку через информационную систему реализации путевок в Алтайском крае «Заявка 22».

Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Путевка в летний лагерь оплачивается полностью, онлайн, через платежную систему «Мир». В течение 5 дней после оплаты на карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности «Privetmir.ru», поступает 50% от оплаченной суммы. Затем, в личном кабинете на camps.22edu.ru в течение 10 дней после окончания смены, необходимо подать заявление на меру краевой поддержки. Выплата из краевого бюджета поступит в течение 30 дней.

Летняя оздоровительная кампания в Алтайском крае продлится с 1 июня по 30 августа 2022 г. Подробную информацию по каждому лагерю можно узнать на странице интересующего лагеря в каталоге camps.22edu.ru.

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