Каким будет детский отдых в Алтайском крае в 2022 году

Лето не за горами, и перед родителями встает традиционный вопрос: как организовать интересный отдых для своего ребенка в период каникул. Детский оздоровительный лагерь может стать удачным решением. Тем более, что этим летом после двух лет ковидных ограничений, детские оздоровительные лагеря готовы принимать ребят в привычном формате, однако некоторые пандемийные правила ещё сохраняются.

Как сообщили в Министерстве образования Алтайского края, в 2022 году 54 организации для летнего отдыха детей и их оздоровления включены в краевой Реестр. Из них 49 — это загородные оздоровительные и 5 — санаторно-оздоровительные организации. Для подготовки к летнему сезону из городского бюджета были выделены средства на капитальный ремонт кровель, душевых кабин и систем горячего водоснабжения в отдельных лагерях.

Организация летнего отдыха детей находится на особом контроле краевых властей. После двухлетних ограничений регион возвращается к привычному формату. Как и в прошлом году, осуществлять охрану в загородных оздоровительных лагерях будет частное охранное предприятие, которое имеет весь необходимый пакет документов. На особый контроль поставлены вопросы санитарно-гигиенической, противоэпидемиологической, противопожарной, антикриминальной и антитеррористической безопасности.

Из чего складывается стоимость путевки в лагерь?

Каждый лагерь самостоятельно рассчитывает стоимость своей путевки, ориентируясь на среднюю стоимость, предложенную региональными органами исполнительной власти. В 2022 году эта сумма составляет 23700 рублей. В стоимость путёвки включены расходы на:

безопасность ( охрана лагеря военизированными сотрудниками ЧОП , средства первичного пожаротушения , обслуживание автоматической пожарной сигнализации и т.д.);

охрана лагеря военизированными сотрудниками ЧОП средства первичного пожаротушения обслуживание автоматической пожарной сигнализации и т.д.); 5−6 разовое питание , медицинское обслуживание , коммунальные и хозяйственные расходы , обработка территории лагеря от клещей;

медицинское обслуживание коммунальные и хозяйственные расходы обработка территории лагеря от клещей; содержание лагеря , в том числе приобретение спортинвентаря , канцелярии и мелкосрочный ремонт.

Детский лагерь. Михаил Хаустов

Послабления и ограничения в работе загородных лагерей

В этом году были приняты следующие послабления, связанные с COVID-19:

Учреждения летнего оздоровительного отдыха в Алтайском крае будут работать с загрузкой 100%. Разрешается использовать спортивные залы , игровые помещения. Детей в лагере смогут посещать родители , при соблюдении определенных условий: наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю COVID-19 , а также обязательного использования средств индивидуальной защиты.

Ограничения:

Во времена пандемии всех сотрудников загородных оздоровительных лагерей обследовали раз в 10 дней. Теперь тестирование на ковид будет проводиться только накануне — за два дня до выхода на работу. Заезд отдыхающих в лагерь организуют в один день — частями принимать группы детей не допускается. Запрещается проведение массовых мероприятий. При круглосуточном режиме работы лагеря должна проводиться термометрия не менее двух раз в сутки ( утром и вечером), а также влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.

Заезд в детский лагерь. СС0

Детский кешбэк и субсидии за путевку

Для жителей Алтайского края предусмотрена краевая субсидия за путевку. Компенсация части стоимости путевки осуществляется за счет средств краевого бюджета один раз в год:

Для граждан , воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет ( включительно) — 6300 рублей. Для граждан , являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений , дополнительно — 4350 рублей. Для многодетных семей , направивших на отдых троих и более детей школьного возраста до 15 лет ( включительно) — 23700 рублей на третьего и каждого последующего ребенка. В муниципальных образованиях предусмотрено софинансирование для граждан , являющихся сотрудниками муниципальных органов власти , учреждений бюджетной сферы и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет ( включительно).

Помимо субсидии можно получить кешбэк за детский отдых. В рамках этой меры федеральной поддержки, родители смогут вернуть 50%, но не более 20 тысяч рублей от стоимости путевки. Для участия в программе необходимо выбрать путевку в детский лагерь на сайте «Мирпутешествий.рф» или подать заявку через информационную систему реализации путевок в Алтайском крае «Заявка 22».

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Путевка в летний лагерь оплачивается полностью, онлайн, через платежную систему «Мир». В течение 5 дней после оплаты на карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности «Privetmir.ru», поступает 50% от оплаченной суммы. Затем, в личном кабинете на camps.22edu.ru в течение 10 дней после окончания смены, необходимо подать заявление на меру краевой поддержки. Выплата из краевого бюджета поступит в течение 30 дней.