Каким будет детский отдых в Алтайском крае в 2022 году

Как сообщили в Министерстве образования Алтайского края, в 2022 году 54 организации для летнего отдыха детей и их оздоровления включены в краевой Реестр. Из них 49 — это загородные оздоровительные и 5 — санаторно-оздоровительные организации. Для подготовки к летнему сезону из городского бюджета были выделены средства на капитальный ремонт кровель, душевых кабин и систем горячего водоснабжения в отдельных лагерях.
Организация летнего отдыха детей находится на особом контроле краевых властей. После двухлетних ограничений регион возвращается к привычному формату. Как и в прошлом году, осуществлять охрану в загородных оздоровительных лагерях будет частное охранное предприятие, которое имеет весь необходимый пакет документов. На особый контроль поставлены вопросы санитарно-гигиенической, противоэпидемиологической, противопожарной, антикриминальной и антитеррористической безопасности.
Из чего складывается стоимость путевки в лагерь?
Каждый лагерь самостоятельно рассчитывает стоимость своей путевки, ориентируясь на среднюю стоимость, предложенную региональными органами исполнительной власти. В 2022 году эта сумма составляет 23700 рублей. В стоимость путёвки включены расходы на:
- безопасность (охрана лагеря военизированными сотрудниками ЧОП, средства первичного пожаротушения, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и т.д.);
- 5−6 разовое питание, медицинское обслуживание, коммунальные и хозяйственные расходы, обработка территории лагеря от клещей;
- содержание лагеря, в том числе приобретение спортинвентаря, канцелярии и мелкосрочный ремонт.
Послабления и ограничения в работе загородных лагерей
В этом году были приняты следующие послабления, связанные с COVID-19:
- Учреждения летнего оздоровительного отдыха в Алтайском крае будут работать с загрузкой 100%.
- Разрешается использовать спортивные залы, игровые помещения.
- Детей в лагере смогут посещать родители, при соблюдении определенных условий: наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю COVID-19, а также обязательного использования средств индивидуальной защиты.
Ограничения:
- Во времена пандемии всех сотрудников загородных оздоровительных лагерей обследовали раз в 10 дней. Теперь тестирование на ковид будет проводиться только накануне — за два дня до выхода на работу.
- Заезд отдыхающих в лагерь организуют в один день — частями принимать группы детей не допускается.
- Запрещается проведение массовых мероприятий.
- При круглосуточном режиме работы лагеря должна проводиться термометрия не менее двух раз в сутки (утром и вечером), а также влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.
Детский кешбэк и субсидии за путевку
Для жителей Алтайского края предусмотрена краевая субсидия за путевку. Компенсация части стоимости путевки осуществляется за счет средств краевого бюджета один раз в год:
- Для граждан, воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно) — 6300 рублей.
- Для граждан, являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, дополнительно — 4350 рублей.
- Для многодетных семей, направивших на отдых троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно) — 23700 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
- В муниципальных образованиях предусмотрено софинансирование для граждан, являющихся сотрудниками муниципальных органов власти, учреждений бюджетной сферы и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно).
Помимо субсидии можно получить кешбэк за детский отдых. В рамках этой меры федеральной поддержки, родители смогут вернуть 50%, но не более 20 тысяч рублей от стоимости путевки. Для участия в программе необходимо выбрать путевку в детский лагерь на сайте «Мирпутешествий.рф» или подать заявку через информационную систему реализации путевок в Алтайском крае «Заявка 22».
Путевка в летний лагерь оплачивается полностью, онлайн, через платежную систему «Мир». В течение 5 дней после оплаты на карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности «Privetmir.ru», поступает 50% от оплаченной суммы. Затем, в личном кабинете на camps.22edu.ru в течение 10 дней после окончания смены, необходимо подать заявление на меру краевой поддержки. Выплата из краевого бюджета поступит в течение 30 дней.
Летняя оздоровительная кампания в Алтайском крае продлится с 1 июня по 30 августа 2022 г. Подробную информацию по каждому лагерю можно узнать на странице интересующего лагеря в каталоге camps.22edu.ru.