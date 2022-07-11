Не нужно суеты. Какое будущее ждет всех с 11 по 17 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделюс 11 по 17 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

В выходные на неделе точно стоит отложить все дела и заняться отдыхом. В будни настроение и работоспособность тоже могут подводить. Не назначайте много дел и не спешите.

АП 1. Вы носитесь как угорелые Постарайтесь на неделе не измотать себя. Делайте паузы, дышите. Ваши страхи по поводу мамы или жилья до добра не доведут. Сосредоточьтесь лучше на рабочих вопросах. Посмотрите, какие задачи требуют внимания.

АП 2. Вы будете думать о деньгах И чем больше станете переживать по этой теме, тем меньше у вас останется сил. Попросите партнера выслушать вас и помочь деньгами.

АП 3. Вам стоит взять тайм-аут… чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Тишина, природа и молчание пойдут вам на пользу. Тише едешь — дальше будешь — ваш девиз на неделю.

АП 4. Займитесь зрением Не торопитесь с решениями и выводами. Сами очки не покупайте — слушайте окулиста. Спешка здесь ни к чему.

АП 5. Чем больше будете настаивать на желаниях… тем больше потеряете. Постарайтесь не транжирить деньги, не брать их в кредит и в долг.

АП 6. Не суетитесь на работе На этой неделе трудоголизм выйдет вам боком. Оставьте на время амбиции и мечты. Не начинайте новых дел. Вернитесь к забытому, но желанному творчеству.

АП 7. Появится шанс освободиться… от печалей и одержимости идеей. Не факт, что это будет приятно. Но полезно. Новые идеи к вам точно придут, не переживайте.

АП 8. Будьте внимательны… поймаете гениальные идеи по работе. Вспомните: что вы давно хотели начать?

АП 9. Мечтайте об отдыхе Руки чешутся сделать инвестиции, потратиться, но страхи нищеты мешают? У вас все может получиться. Главное — справиться со страхами.

АП 10. Вернитесь к нерешенным вопросам… своего образа, здоровья, бренда. Родственники партнера и помогут, и помешают.

АП 11. Больше решимости в работе С этой недели может вернуться желание уединиться. Не обижайтесь на партнера. Побудьте с собой наедине.

АП 12. Все сложнее… контролировать речь и питание. Ваше упорство и борьба за справедливость будут напрягать близких, лишат покоя и вас, и их.